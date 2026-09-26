La Municipalidad de la Ciudad de San Juan programó tareas en plazas y espacios verdes del sector sur entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre con un cronograma de limpieza y mantenimiento en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur de Capital. Las tareas se distribuirán en turnos de mañana y tarde, según informó la comuna. El esquema alcanza distintos barrios y corredores urbanos, con intervenciones previstas en espacios de uso cotidiano.

Turno mañana: el lunes 28 los trabajos se harán en Plaza El Porteñito, del B° Bardiani, Plaza Villa Carolina, Plaza del B° Solares de Otoño y derivadores de calle Pedro de Valdivia y Av. Rioja. El martes 29 incluirán la plaza de calles Arenales y España, Plaza del B° CRAS, Plaza Barrio UVT, Plaza del B° Santa Teresita, Plaza República del Perú, Plaza del B° Las Heras y el espacio verde del CIC del B° Manantial. El miércoles 30 seguirán en Plaza Italia, Barrio Porres y Plaza Cabo Principal Castro.

Más intervenciones: el jueves 1 las tareas se concentrarán en el Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, y en Plaza Hipólito Yrigoyen. El viernes 2 se trabajará en Plaza Monseñor Di Stéfano y Plaza Daniel Coll. En paralelo, la comuna también prevé acciones en el turno tarde para sostener el mantenimiento de sectores con alta circulación peatonal.

Turno tarde: el lunes 28 el operativo abarcará Plaza del B° 7 de Septiembre, Plaza del B° Natania III, Plaza del B° 15 de Mayo, Plaza Pedro de Valdivia, Plaza del B° Santa Cecilia, Plaza Walter Melcher, Plaza del B° Facultad, el boulevard Esquiú entre Patricias Sanjuaninas y Lavalle, y Plaza Fray Justo Santa María de Oro, en el B° Santa María de Oro. El martes 29 se sumarán Plaza del B° Carolina II, Boulevard Nuche, Plaza Humberto Correa, Plaza del B° Luz y Fuerza, derivadores de calle 9 de Julio y Las Heras, el boulevard de Av. Córdoba entre Las Heras y Av. España, el espacio verde del Polo Cultural, Plaza Pablo Rojas y Plaza Galicia.

El cronograma prevé además tareas el miércoles 30 en Plaza 25 de Mayo, Plaza Dr. Antonino Aberastain, Plaza Monseñor Orzali y Plaza Juan XXIII. El jueves 1 las intervenciones llegarán a Plaza de Trinidad y Villa Maturano. El viernes 2 se completarán trabajos en el boulevard de Av. Libertador San Martín, desde Las Heras hasta Santa María de Oro; en el espacio verde de calle 25 de Mayo, entre Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla; en el espacio verde de Paula A. de Sarmiento, entre el lateral de Circunvalación y Av. Libertador Gral. San Martín; y en el espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.

La programación municipal define una secuencia de tareas por jornada y por sector, lo que permite anticipar posibles afectaciones parciales en el uso de plazas y paseos durante los horarios de trabajo. El seguimiento del cronograma queda sujeto a la ejecución prevista para cada fecha y a la cobertura simultánea de los distintos puntos del sector sur.