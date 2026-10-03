Entre el 5 y el 9 de octubre habrá tareas en plazas, paseos y bulevares de Capital. El cronograma incluye turnos de mañana y tarde en distintos barrios del sector norte.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre con un cronograma de limpieza y mantenimiento en plazas, paseos, bulevares y espacios verdes del sector norte de Capital. Las tareas se realizarán en turnos de mañana y tarde, según informó la administración municipal. El esquema alcanza sectores barriales y corredores viales de uso cotidiano, por lo que su ejecución impacta en la conservación del espacio público y en la prestación de servicios urbanos básicos.

Turno mañana El lunes 5 se trabajará en el espacio verde de la Iglesia Espíritu Santo, Consorcio Maipú, Consorcio Libertador, sectores de calles San Luis y Pueyrredón, Plaza Villa Yupanqui, Plaza Villa Juan Jufré y el boulevard de Av. Dr. Guillermo Rawson. El martes 6 las intervenciones alcanzarán el boulevard de Av. Dr. Leandro Alem, Plaza Carlos Alonso, Plaza Barrio FUVA y espacios verdes ubicados desde Av. Libertador Gral. San Martín hasta la Lateral de Circunvalación norte. La programación municipal distribuye los trabajos por zonas para cubrir una superficie amplia en pocos días.

Más barrios alcanzados El miércoles 7 las tareas comprenderán las plazas de los barrios Bandera Argentina, Frondizi, UPCN, Las Lilas, Las Rosas, Juventudes Argentinas, Juan Pablo II, Storni, Dorrego y Costa Canal II, además de la gruta de calle Yapeyú. El jueves 8 se intervendrán Plaza 25 de Mayo, Plaza Antonino Aberastain, Plaza Martín Fierro y el espacio verde del boulevard de Av. Córdoba. El viernes 9 el cronograma cerrará con trabajos en Plaza Barrio Costa Canal I y en el espacio verde del Barrio Arturo Frondizi. La secuencia muestra una cobertura que incluye plazas centrales y sectores residenciales del norte capitalino.

Turno tarde En la franja vespertina, el lunes 5 se realizarán tareas en Plaza Barrio Norte, Paseo Rawson Norte, Plaza Evita, Plaza Barrio Mallea Enrique Fernández y Plaza Martín Güemes. El martes 6 se trabajará en Paseo Colombia de Rawson a Av. Argentina, Plaza Inmaculada Concepción del Barrio Mallea, Plaza Juan Jufré, Palmera de dos brazos y Plaza Clemente Sarmiento. El esquema amplía el alcance de las intervenciones a espacios de circulación peatonal y áreas verdes de uso vecinal.

Cierre semanal El miércoles 7 las tareas alcanzarán Plaza Barrio Comandante Cabot, el espacio verde de Av. Benavídez y Mendoza, Plaza Barrio Esteban Echeverría, Plaza Barrio Costa Canal III y la plaza y espacio verde de Barrio Uruguay. El jueves 8 se desarrollarán en Plaza Laprida, Columna Cabot y el espacio verde de calle 25 de Mayo desde Paula A. de Sarmiento hasta Matías Zavalla. El viernes 9, el cronograma finalizará en Plaza Saludable del Barrio Frondizi y Plaza Barrio Cattani. Con este esquema, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan dejó establecido el recorrido de intervención para toda la semana en el sector norte de la capital.