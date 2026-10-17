La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Servicios y Ambiente, continúa con las tareas de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes, con un nuevo cronograma de intervenciones que se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de octubre en el sector norte de la Capital.
Los trabajos estarán organizados en turnos mañana y tarde, con el objetivo de mantener en condiciones los espacios públicos destinados a la recreación, el esparcimiento y el encuentro de los vecinos.
Cronograma del turno mañana
Lunes 19: espacio verde de la Iglesia Espíritu Santo, espacio verde Consorcio Maipú, Plaza Consorcio Libertador, espacio verde de calles San Luis y Pueyrredón, Plaza Villa Yupanqui, Plaza Villa Juan Jufré y boulevard de Av. Dr. Guillermo Rawson, desde San Lorenzo hasta Juan Jufré.
Martes 20: boulevard de Av. Dr. Leandro Alem, desde Av. Libertador hasta Juan Jufré; Plaza Carlos Alonso, Plaza Barrio Fuva y espacios verdes de Paula Albarracín de Sarmiento, desde Av. Libertador Gral. San Martín hasta Lateral de Circunvalación Norte.
Miércoles 21: Plaza B° Bandera Argentina, Plaza B° Frondizi, Plaza B° UPCN, Plaza B° Las Lilas, Plaza B° Las Rosas, Plaza Juventudes Argentinas del B° Corrientes, Plaza Juan Pablo II del B° Misiones, gruta de calle Yapeyú, Plaza B° Storni, Plaza B° Dorrego y Plaza B° Costa Canal II.
Jueves 22: Plaza 25 de Mayo, Plaza Antonino Aberastain, Plaza Martín Fierro y espacio verde del boulevard de Av. Córdoba, desde Av. Dr. Guillermo Rawson hasta Martín Güemes.
Viernes 23: Plaza Barrio Costa Canal I y espacio verde del Barrio Arturo Frondizi, ubicado detrás del Colegio Arturo Frondizi.
Cronograma del turno tarde
Lunes 19: Plaza B° Norte, Paseo Rawson Norte desde 25 de Mayo hasta Juan Jufré, Plaza Evita, Plaza B° Mallea Enrique Fernández y Plaza Martín Güemes.
Martes 20: Paseo Colombia, desde Rawson hasta Av. Argentina; Plaza Inmaculada Concepción del B° Mallea, Plaza Juan Jufré, Palmera de Dos Brazos y Plaza Clemente Sarmiento.
Miércoles 21: Plaza Barrio Comandante Cabot, espacio verde de Av. Benavídez y Mendoza, Plaza Barrio Esteban Echeverría, Plaza Barrio Costa Canal III y plaza y espacio verde de Barrio Uruguay.
Jueves 22: Plaza Laprida, Columna Cabot y espacio verde de calle 25 de Mayo, desde Paula Albarracín de Sarmiento hasta Matías Zavalla.
Viernes 23: Plaza Saludable del B° Frondizi y Plaza B° Cattani.