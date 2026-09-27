Del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevará adelante un nuevo cronograma de trabajos, que incluye atención de pedidos particulares, desinsectación y desratización.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa desarrollando tareas de desinsectación y desratización en diferentes sectores de Capital, con intervenciones programadas durante los turnos mañana y tarde.

En el turno mañana, el lunes 28 se atenderán pedidos particulares realizados a través del Sistema de Reclamos Municipal. El martes 29 y miércoles 30 se realizarán tareas de desinsectación en el barrio Cooperarq y alrededores, específicamente en espacios comunes. En tanto, el jueves 1 y viernes 2 los trabajos de desinsectación se trasladarán al Barrio Vesta y zonas aledañas, también en espacios comunes.

Durante el turno tarde, los días lunes 28, martes 29 y viernes 2 estarán destinados a la atención de pedidos particulares ingresados mediante el Sistema de Reclamos Municipal.

El miércoles 30 se realizarán tareas de desratización en el cuadrante comprendido por 9 de Julio, Aberastain, Ignacio de la Roza, avenida Rawson y calles internas.

Finalmente, el jueves 1, los trabajos de desratización abarcarán el cuadrante delimitado por Ignacio de la Roza, Aberastain, 25 de Mayo, avenida Rawson y calles internas.