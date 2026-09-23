La Municipalidad de la Ciudad de San Juan participó del aniversario del Complejo Astronómico El Leoncito. El acto se realizó en la Estación San Martín y destacó el trabajo científico en la provincia.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan acompañó la celebración por los 40 años del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), una institución científica vinculada al desarrollo del conocimiento en la provincia. El acto se realizó en la Estación San Martín, en un espacio de la ciudad asociado desde sus orígenes con la llegada de inmigrantes, la educación, la cultura y el conocimiento. La conmemoración puso en primer plano el vínculo entre la actividad científica y el entramado institucional sanjuanino.

Valor institucional

La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el aporte del observatorio al desarrollo científico. “Cuando hablamos de CASLEO, hablamos de conocimiento, de generaciones de científicos y científicas que encontraron en San Juan el mejor lugar para observar, investigar y ampliar las fronteras de lo conocido”, expresó. En la misma línea, sostuvo que “invertir en ciencia y conocimiento es ser parte de una ciudad que piensa en el presente y en el futuro; una ciudad que conecta, articula y abre oportunidades”.

Un referente científico

Según el planteo difundido por la Municipalidad, el aniversario sirvió para poner en valor el trabajo conjunto entre universidades, centros científicos, instituciones y comunidad. Ese esquema de articulación fue presentado como una base para fortalecer el conocimiento y generar oportunidades para las próximas generaciones. En ese marco, el CASLEO fue señalado como una institución que integra la historia científica de San Juan y que continúa como referencia de la investigación astronómica.

Antecedente y proyección

La celebración recuperó también la relación entre la ciudad y los espacios dedicados a la formación y la producción de conocimiento. La elección de la Estación San Martín como sede reforzó esa conexión institucional y patrimonial. A 40 años de su inauguración, el CASLEO mantiene su lugar como referencia para la observación astronómica en la provincia. El dato relevante hacia adelante es que la continuidad de ese trabajo dependerá de la articulación entre el sistema científico, las universidades y las autoridades locales.