La central obrera definió una movilización en Buenos Aires con participación de Eduardo Cabello . El reclamo se enmarca en la defensa de la actividad industrial.

La mesa chica ampliada de la CGT resolvió este martes en Buenos Aires una movilización en defensa de la industria para el 8 de octubre. La medida se realizará únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y fue definida en una cumbre nacional de la central obrera.

Entre los dirigentes presentes estuvo Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan y referente de la UOCRA en la provincia. Su participación vincula la decisión nacional con la representación sindical sanjuanina, en un contexto en el que la actividad de la construcción y los proyectos mineros mantienen incidencia sobre el empleo local.

Antecedente reciente La definición sindical se conoció pocos días después de la firma de un convenio entre la UOCRA y Vicuña para establecer condiciones particulares para los trabajadores de la construcción afectados a las obras de Josemaría y Filo del Sol. El acuerdo fue suscripto el 21 de septiembre por el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, con la presencia de Cabello.

El convenio fija pautas específicas para los obreros que trabajen en alta montaña, especialmente en alimentación y transporte. También contempla condiciones particulares para quienes se desempeñen en la cordillera, de acuerdo con las características de las tareas y el régimen de permanencia en ese entorno.

El entendimiento alcanza a los trabajadores de la construcción que participen de las obras del proyecto. En cambio, los empleados vinculados directamente con la actividad minera siguen bajo la órbita de AOMA, la Asociación Obrera Minera Argentina, lo que mantiene separadas las representaciones sindicales según la tarea efectivamente realizada.

La marcha convocada por la CGT se inscribe en una discusión más amplia sobre la situación de la industria y el empleo. Para San Juan, la presencia de Cabello en la reunión nacional y su rol en la negociación vinculada a los proyectos mineros de la provincia dejan abierto el seguimiento sobre eventuales repercusiones en la organización del trabajo y en la relación entre sindicatos, empresas y obras en desarrollo.