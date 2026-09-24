La actividad será el 26 de septiembre a las 19 en la Gerencia de Préstamos, en Mendoza 451 Sur. También habrá premios para el público presente.

La Caja de Acción Social de San Juan realizará este sábado 26 de septiembre una nueva actividad abierta al público con el sorteo de cupones no premiados y la entrega de premios entre quienes asistan. La convocatoria fue informada por la propia institución y se desarrollará en el marco de sus actividades habituales de participación pública.

El encuentro está previsto para las 19 en la sede de la Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 Sur. La definición del lugar y del horario permite ubicar la actividad dentro de la estructura operativa del organismo, que depende de la administración provincial.

Además del sorteo principal, la jornada incluirá premios destinados al público presente. Según la comunicación institucional, la propuesta busca sumar participación de los asistentes y acompañar el desarrollo del evento con una instancia adicional de premios.

La actividad se inscribe en una modalidad de convocatoria abierta que la Caja utiliza para este tipo de iniciativas, aunque en la información difundida no se detallaron bases, cantidad de premios ni mecanismos de selección de los cupones no premiados. Esos datos resultan relevantes para dimensionar el alcance del sorteo y para precisar su eventual continuidad en próximas ediciones.

Quienes asistan deberán presentarse en el lugar indicado el mismo 26 de septiembre, en el horario anunciado por la institución. Hasta el momento, el único dato confirmado es la realización del sorteo y de los premios adicionales en la sede de Mendoza 451 Sur.