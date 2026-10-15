La Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial cumplió su primer año de funcionamiento con la incorporación de nuevos instrumentos y la habilitación de un espacio propio para ensayos y preparación. La celebración se realizó en el camping del Servicio Penitenciario Provincial y reunió a autoridades, personal, instructores, familiares e invitados especiales.

El acto fue encabezado por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, junto al director del SPP, Carlos Suárez, y la subdirectora, Norma Iragorre. La actividad se inscribió en el proceso de crecimiento de una división creada para acompañar ceremonias y acontecimientos oficiales, con presencia institucional dentro y fuera del organismo.

Incorporación de equipamiento Durante la jornada se entregaron instrumentos musicales donados por Carlos Cerimedo, efectivo retirado de la Policía de San Juan y presidente de la mutual de las Fuerzas Armadas, quien asistió junto al director del CISEM 911, Alejandro Cerimedo. Según se informó, ese aporte suma recursos para la preparación musical y para el desarrollo de la banda. También se puso en funcionamiento un espacio destinado a los ensayos y al resguardo de los instrumentos.

Desarrollo institucional El área de Infraestructura del organismo intervino en el acondicionamiento del lugar, que permitirá organizar la actividad cotidiana del grupo y mejorar las condiciones de trabajo de sus integrantes. Desde la creación de la banda, sus miembros participan en actos oficiales y fechas patrias, con una dinámica de ensayo, capacitación y coordinación interna que fue destacada durante el aniversario.

Declaraciones oficiales Delgado sostuvo que “cuando uno tiene una idea, hay que transformarla en realidad y avanzar, pensar en una banda era un proyecto que se concretó a través de la perseverancia de un grupo de penitenciarios”. También señaló que “el primer acto oficial fue el 16 de julio” y atribuyó ese resultado al acompañamiento de las autoridades penitenciarias y a la colaboración entre distintas fuerzas. Iragorre afirmó que el proyecto “empezó como algo sencillo” y que, tras un año, “sabemos que es una realidad” por el trabajo de los integrantes. Por su parte, Rolando Díaz, coordinador de la banda, planteó que la consolidación fortalece el sentido de pertenencia y eleva el nivel institucional del servicio.

Con un año de trayectoria, la Banda de Música quedó instalada como parte de la vida institucional del Servicio Penitenciario Provincial. El próximo paso será sostener su actividad con los nuevos recursos y el espacio habilitado, en un esquema que combina formación, disciplina y participación en actos protocolares.