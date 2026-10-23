La apertura de ofertas se postergó dos semanas respecto del cronograma original. La obra prevé 3,7 kilómetros entre Chimbas y Albardón y una inversión de $85.000 millones.

El proceso para adjudicar la transformación de un tramo de la Ruta Nacional 40 Norte fue reprogramado y la apertura de sobres pasó del 23 de octubre al 6 de noviembre. La modificación extiende el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas económicas y técnicas.

La intervención comprende unos 3,7 kilómetros, entre Callejón Blanco, en Chimbas, y calle Rawson, en Albardón. El proyecto apunta a convertir ese sector en una autovía, con nuevos accesos y obras destinadas a ordenar el tránsito en un corredor de alta circulación entre ambas zonas.

El llamado a licitación se había efectuado el 13 de octubre, por lo que el cambio de fecha amplía en dos semanas el tiempo disponible para la preparación de ofertas. Según el pliego, la inversión estimada asciende a $85.000 millones. La ejecución está prevista en 915 días corridos, es decir, alrededor de dos años y medio.

Alcance técnico

La obra no se limita a ampliar la calzada existente. El diseño prevé cuatro carriles, dos por sentido, separados por una barrera central de hormigón. También incluye colectoras laterales, accesos de entrada y salida y una bicisenda, además de infraestructura complementaria para ordenar la circulación.

Cruces y próximos pasos

El proyecto incorpora cuatro puentes: uno sobre el río San Juan y otros tres en las intersecciones con José Ignacio de la Roza, avenida Sarmiento y calle Rawson. A eso se suman tres pasos vehiculares de bajo perfil. El próximo hito del expediente será la apertura de ofertas, ahora fijada para el 6 de noviembre.