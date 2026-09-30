La ministra Laura Palma confirmó que el registro sigue abierto y que el esquema alcanza a taxis, remises y apps. El sistema centraliza datos y habilitaciones en la provincia.

La nueva aplicación de transporte de pasajeros de San Juan ya superó los 1.300 inscriptos, según confirmó la ministra de Gobierno, Laura Palma. La plataforma integra el esquema provincial que regula a taxis, remises y a quienes trabajan con aplicaciones como Uber y DiDi. El dato es relevante porque marca el nivel inicial de adhesión a un sistema que ordena la prestación del servicio y habilita controles sobre vehículos y conductores.

La herramienta fue puesta en marcha para centralizar en un mismo sistema la información del transporte de pasajeros en la provincia. De acuerdo con lo informado por Palma, el balance inicial es positivo y permitió incorporar a personas de departamentos alejados que antes no accedían a las licencias del esquema anterior. Ese cambio amplía el universo de prestadores alcanzados por la normativa provincial y modifica las condiciones de acceso al servicio.

Registro abierto y controles

La inscripción no tiene fecha de cierre y permanecerá disponible de manera permanente para quienes todavía no completaron el trámite. La ministra advirtió que quienes hoy prestan el servicio sin haberse registrado no pueden seguir haciéndolo fuera del nuevo esquema. También señaló que los controles ya se están realizando y que se intensificarán, en línea con la necesidad de verificar la titularidad del vehículo, el seguro y la licencia correspondiente de cada conductor.

Qué vehículos quedan afuera

Entre las consultas más frecuentes figura la situación de las motos. Palma aclaró que no están autorizadas para prestar este servicio, porque la normativa solo contempla vehículos automotores por razones de seguridad vial. En ese punto, el criterio oficial fija un límite concreto para la actividad y despeja una de las dudas más repetidas entre usuarios y prestadores.

Cómo funciona el trámite

El trámite es gratuito, online y automático, y se realiza en transporte.sanjuan.gob.ar. Para iniciar el proceso hay que ingresar con el mismo usuario y contraseña de CiDi, sin crear una cuenta nueva. Dentro del sistema aparecen las opciones «Inscripción como chofer» e «Inscripción del vehículo», y una misma persona puede registrar varios vehículos y habilitar a distintos conductores.

Para inscribirse como chofer se solicitan datos básicos como nombre, DNI, domicilio, celular y correo electrónico. El sistema envía un código de confirmación con vigencia de 30 minutos y hasta seis intentos de ingreso; si no llega, se recomienda revisar la carpeta de spam. Una vez verificados los datos, el certificado se remite automáticamente por correo. Además, los pasajeros pueden constatar que el vehículo esté habilitado mediante el certificado visible dentro de la unidad y, si detectan incumplimientos, presentar la denuncia ante los números de la Secretaría de Tránsito y Transporte.