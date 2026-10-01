La conductora de Telesol dijo que habló con Sandra y consiguió una abogada. El caso surgió tras un video grabado en un supermercado de Capital.

La repercusión por el video en el que Santiago Fernández, conocido en redes como “El Niño Marta”, aparece junto a otro joven mientras agrede verbalmente a una trabajadora con discapacidad sumó un nuevo capítulo. Karina Palacio, conductora de Sentite Joven de Telesol, informó que tomó contacto con la mujer y que consiguió representación legal para que pueda avanzar con una causa. El episodio volvió a poner en agenda la circulación de contenidos de maltrato en redes sociales y sus posibles derivaciones judiciales.

Contacto y defensa legal

Palacio realizó un descargo en sus redes sociales y cuestionó el accionar de Fernández. Según dijo, se comunicó con Sandra, la trabajadora que aparece en las imágenes registradas en un supermercado de Capital, y gestionó la intervención de una abogada. En su mensaje, sostuvo: “Se te terminó la joda, a personas como vos que salen a atacar por las redes, a descalificar a otras personas, a burlarse... voy a empezar a hacer justicia”.

La conductora también afirmó que la profesional asumirá la defensa de la mujer para promover una acción vinculada con lo ocurrido. “Me comuniqué con Sandra, la señora que fue atacada en el Carrefour, y le conseguí una abogada que la va a defender y va a hacer causa en esto para que este tipo no vuelva a joder a nadie”, señaló. En ese marco, el caso dejó de estar limitado a la difusión del video y pasó a tener una posible vía de reclamo formal.





El episodio registrado

El hecho ocurrió en la sucursal de Carrefour ubicada en avenida Libertador y General Acha, donde Sandra trabaja colaborando con los clientes, acomodando changuitos y ayudando a cargar mercadería a cambio de propinas. En las imágenes se observa a Fernández junto a otro joven mientras interactúan con la mujer. Durante el intercambio se escuchan insultos y expresiones despectivas vinculadas con su discapacidad, según el material difundido.

Ante la situación, la trabajadora reaccionó arrojando al piso el teléfono con el que estaban grabando. Fernández recogió el dispositivo y continuó registrando la escena. Además, de acuerdo con lo que se ve en el video, manifestó su intención de publicar el contenido en redes sociales para exponerla. La difusión posterior generó críticas y derivó en un descargo del propio Fernández, quien reconoció que estuvo mal haber grabado a la mujer y pidió disculpas.

Posible derivación judicial

Palacio también puso el foco en la condición laboral de Sandra y dijo que trabaja desde hace años en ese lugar. En su publicación, sostuvo que es una persona de bajos recursos y pidió frenar situaciones de maltrato y violencia difundidas en redes. “Cosas como estas deberíamos hacer los seres humanos, no permitir la agresión, la violencia hacia otros, como Sandra que trabaja desde hace muchos años y es una persona muy humilde”, afirmó.

Con la intervención anunciada por la conductora, el episodio puede avanzar por la vía legal, aunque en el material difundido no se precisaron aún actuaciones judiciales concretas ni una denuncia formal ya presentada. El dato a seguir es si la representación anunciada se traduce en una presentación ante la Justicia y qué alcance tendrá respecto de los hechos ocurridos en el comercio de Capital.