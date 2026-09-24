El organismo confirmó la atención habitual pese al clima adverso y explicó el mecanismo de reprogramación para quienes no puedan asistir a su turno.

La Junta de Clasificación Docente Rama Técnica confirmó que mantiene su actividad habitual durante la jornada de este jueves, según informó Héctor Angulo, miembro del organismo, en declaraciones al programa Tiza y Pizarrón de radio Mil Veinte. La disposición fue resuelta a través de las directivas transmitidas desde el equipo de coordinación dependiente de la Secretaría de Educación de la provincia.

"Desde el equipo de coordinación de juntas, dependiente de la Secretaría de Educación, se nos ha comunicado que la actividad en las juntas de clasificación va a ser normal en el día de hoy", detalló Angulo. De esta manera, el organismo ratificó la recepción de los educadores convocados en el esquema previsto de 7:20 a 15:30 horas.

Turnos y reprogramación

Respecto del flujo de aspirantes, el funcionario precisó que la demanda cotidiana abarca entre 100 y 130 turnos para el proceso de inscripción con vistas al próximo ciclo lectivo. Ante eventuales ausencias por dificultades climáticas o razones de fuerza mayor, Angulo aclaró el mecanismo de reprogramación: "El proceso que está previsto es que aquel que no viene al turno se le repite el proceso de inscripción para que no pierda justamente la inscripción para el próximo año".

Asimismo, señaló que aquellos educadores que presenten situaciones excepcionales como carpetas médicas deben notificar a la junta durante el mismo día. De ese modo, el personal aparta la documentación para evitar que ingrese en el circuito automático y pueda ser atendido a primera hora en jornadas posteriores, antes del horario de mayor concurrencia matutina.

Actualización del valorador

Por último, Angulo destacó el trabajo que se lleva adelante con el área de capacitación laboral a partir de un nuevo decreto que actualizó un valorador con más de 30 años de vigencia. "Es una situación muy particular porque era un anhelo del sector que pudiese actualizarse el valorador que tenía más de 30 años de antigüedad", remarcó, y aseguró que las carpetas continúan revalorizándose de manera constante bajo los nuevos criterios establecidos.