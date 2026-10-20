Estudiantes de 12 escuelas secundarias participan de una nueva edición del programa “Concejal por un Día”, impulsado por el Honorable Concejo Deliberante de Rawson. Durante dos jornadas, los jóvenes presentan y debaten iniciativas vinculadas al mejoramiento de sus comunidades educativas, sus barrios y la salud mental, viviendo en primera persona el ejercicio de la democracia.

La Municipalidad de Rawson, junto al Honorable Concejo Deliberante, dio inicio este martes 20 de octubre a las primeras sesiones del programa “Concejal por un Día”, una iniciativa que promueve la participación ciudadana, el compromiso democrático y la formación legislativa de los jóvenes del departamento. En esta nueva edición, 12 establecimientos educativos participan con un total de 23 proyectos elaborados por estudiantes, quienes tienen la oportunidad de ocupar las bancas del cuerpo deliberativo y defender sus propuestas.





El programa, presentado oficialmente en julio, comenzó ahora su etapa de sesiones y debates, luego de un proceso de formación, capacitación y elaboración de proyectos. La propuesta se desarrolla conforme a la Ordenanza N.º 628-H y cuenta con el aval del Ministerio de Educación de San Juan, mediante la Resolución N.º 03396, además del reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia.





Durante las sesiones, los estudiantes presentan iniciativas que surgen de las necesidades identificadas en sus propias comunidades. Una parte importante de los proyectos está orientada al mejoramiento de los establecimientos educativos y de los sectores donde se encuentran ubicadas las escuelas, buscando generar espacios más adecuados, seguros y accesibles para alumnos, docentes y vecinos.





Otro de los ejes que adquiere especial protagonismo es la salud mental de los adolescentes, una preocupación compartida por estudiantes de distintas instituciones. En este sentido, varias propuestas plantean la realización de charlas, encuentros de concientización y actividades de acompañamiento destinadas a los alumnos, poniendo de manifiesto la importancia que los propios jóvenes otorgan al bienestar emocional dentro de las comunidades educativas.





La apertura de las actividades contó con la presencia del intendente de Rawson, Dr. Carlos Munisaga; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Ignacio Coronado; la vicepresidenta primera, Adriana Díaz; y la vicepresidenta segunda y autora del proyecto, Romina Ríos. También participaron los concejales Vanina Andino Gilabert, Gustavo Sosa, Gabriela Sosa, Maximiliano Alessi y Luciano de la Presilla.





Asimismo, acompañaron la jornada la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez; el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda; la asesora letrada Vanesa Laciar; directivos de los establecimientos educativos, docentes y funcionarios municipales.





Durante su intervención, el intendente Carlos Munisaga destacó el entusiasmo y el compromiso de los estudiantes “Lo más importante de esta propuesta es que se centra en los valores democráticos. La democracia nos permite tener libertad, expresar lo que pensamos, participar, presentar iniciativas y ofrecer soluciones para nuestra comunidad. Ustedes hoy están viviendo esa experiencia, aprendiendo cómo funcionan nuestras instituciones y descubriendo que tienen la posibilidad de ser protagonistas de los cambios que necesita nuestra sociedad”, expresó el jefe comunal.





“Los proyectos que ustedes están trabajando son importantísimos porque implican cambios concretos. En la edición anterior de Concejal por un Día, casi todos los proyectos que fueron aprobados ya se hicieron realidad. Eso demuestra que cuando una necesidad de la comunidad se transforma en una propuesta, se debate y después se gestiona para concretarla, gana la democracia. Porque no se trata solamente de participar, sino también de lograr que esa participación genere bienestar y soluciones para nuestros vecinos”, sostuvo.





Finalmente, el intendente alentó a los estudiantes a continuar involucrándose en la vida institucional y a proyectarse como futuros representantes de sus comunidades. “Los invito a que sueñen con ser representantes del pueblo, con ser concejales o intendentes. Que se animen a expresar las necesidades de su comunidad, a representar los problemas de la gente y a trabajar para resolverlos. Necesitamos jóvenes que quieran construir una sociedad de progreso, inclusión, integración, trabajo, desarrollo y crecimiento. Porque cuando esos cambios se hacen realidad, se traducen en algo fundamental: la felicidad de nuestro pueblo”, concluyó Munisaga.





Por su parte, la concejala y autora de la iniciativa, Romina Ríos, recordó los orígenes del programa; “Este proyecto nació en mi corazón en el año 2011, cuando trabajaba en un área social y siempre tuve una fuerte vinculación con la educación. En 2012 presenté una propuesta que, con el tiempo, fue tomando distintas formas. La vida después me dio la posibilidad de ser concejal y llevarla adelante como realmente la había pensado. Hoy, en esta gestión, logramos perfeccionarla, fortalecer las capacitaciones y darle mayor contenido. Lo importante es que estas acciones puedan permanecer más allá de las personas y de las gestiones”, manifestó Ríos.





La edil también agradeció especialmente a los equipos técnicos, docentes y estudiantes que hicieron posible esta nueva edición. “Ojalá tengamos muchos concejales por un día durante muchos años más. ¿Y por qué no pensar que alguno de los chicos que hoy están sentados acá pueda convertirse en concejal en el futuro? Quiero agradecer a los docentes que creyeron verdaderamente en este proyecto y en sus alumnos, a los equipos del Concejo Deliberante, al Ministerio de Educación y a todas las áreas municipales que trabajaron para hacerlo posible. Gracias a los chicos por animarse, participar y hacerse parte de esta experiencia”, expresó.





Tres sesiones para debatir los 23 proyectos estudiantiles













Las actividades legislativas se desarrollan en tres turnos, distribuidos entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con la participación de cuatro establecimientos educativos en cada instancia.





La primera sesión se realizó durante la mañana de este martes 20 de octubre, con la participación de estudiantes de la Escuela Fray Luis Beltrán, Escuela Antonio de la Torre, Colegio Superior N.º 1 de Rawson y Escuela Valle Grande, quienes inauguraron el debate de los proyectos.





La segunda sesión está prevista para la tarde de este martes, de 14 a 16 horas, con la participación de la Escuela Nicanor Larraín, Escuela Manuel Estrada, Escuela Juan XXIII y Escuela Presidente Sarmiento.





Finalmente, el programa continuará el miércoles 21 de octubre, de 10 a 12 horas, con la tercera y última sesión, que tendrá como protagonistas a los estudiantes de la Escuela Belín Sarmiento, Escuela Saturnino Sarassa, Escuela Salvador Artés y Colegio San Vicente de Paul.





A lo largo de estas jornadas, los jóvenes participan de una experiencia que reproduce el funcionamiento del Concejo Deliberante, con la presentación, exposición y debate de sus iniciativas, acompañados por los concejales y los equipos legislativos del cuerpo.





De esta manera, la Municipalidad de Rawson y el Honorable Concejo Deliberante continúan fortaleciendo una política de participación juvenil que busca formar ciudadanos comprometidos, capaces de involucrarse en las decisiones de su comunidad y de comprender que la democracia también se construye escuchando a las nuevas generaciones y transformando sus ideas en acciones concretas.