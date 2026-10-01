El Gobierno provincial avanza con la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Guido Romero dijo que aún no están definidos los artistas y que buscan más aporte privado.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre en San Juan, mientras el Gobierno provincial completa definiciones sobre artistas, entradas, participación privada y conectividad aérea. El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, confirmó que la empresa JetSMART adelantó su primer vuelo a la provincia del 26 de noviembre al 19 de noviembre, por gestiones del gobernador.

Romero sostuvo que aún no están cerrados los nombres de los artistas que integrarán la programación y que el concepto del espectáculo central estará vinculado con el Parque Triásico. Sobre ese punto, afirmó: “Hasta que no esté firmado no voy a decir”, en referencia a la prudencia oficial para no anunciar contrataciones antes de la firma de los contratos. La definición del elenco artístico sigue siendo uno de los aspectos pendientes de la organización.

Entradas y sector privado

El ministro indicó que la intención oficial es que las entradas mantengan un valor accesible para las familias sanjuaninas. También señaló que se busca incrementar la participación del sector privado entre un 20% y un 25% respecto de ediciones anteriores. Según explicó, la Fiesta Nacional del Sol representa una oportunidad para que empresas y emprendimientos exhiban productos y servicios ante un público numeroso.

En ese marco, Romero estimó que durante las tres jornadas pueden circular más de 300.000 personas. Además, anticipó que las noches del evento tendrán una organización asociada a distintos géneros musicales, aunque todavía resta definir la programación final. La provincia, de ese modo, mantiene abierto el esquema comercial y artístico mientras avanza el calendario de la celebración.

Conectividad y economía

La reprogramación del vuelo de JetSMART se inscribe en la estrategia provincial para ampliar la conectividad aérea y sumar nuevas rutas hacia San Juan. Romero adelantó que a fines de octubre habrá en la provincia un encuentro con cerca de 20 CEOs de líneas aéreas, instancia que será utilizada para plantear las necesidades locales de transporte. El funcionario vinculó esa agenda con el crecimiento de la minería, la agroindustria, las energías renovables y el turismo.

En paralelo, el ministro destacó los niveles de ocupación hotelera registrados esta semana por eventos deportivos. Dijo que los alojamientos formales del Gran San Juan superan el 75% de ocupación, impulsados por el Campeonato Nacional de Adultos Mayores y un torneo de tenis G1 con más de 150 participantes de distintos puntos del país. También señaló que el esquema provincial para la Fiesta Nacional del Sol contempla el monitoreo diario de las condiciones climáticas, con decisiones sujetas a la evolución meteorológica en los días previos al evento.