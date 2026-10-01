La Municipalidad de Jáchal y la Facultad de Ingeniería de la UNSJ formalizaron un marco de cooperación. El acta prevé capacitación, asistencia técnica y proyectos vinculados al desarrollo productivo local.

La Municipalidad de Jáchal y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan firmaron un Acta Acuerdo para ampliar la cooperación institucional en materia de formación, asistencia técnica y desarrollo territorial. El documento fue suscripto por el intendente Matías Espejo y el vicedecano de la facultad, Eric Laciar Leber.

El entendimiento se apoya en el Convenio de Asistencia y Cooperación firmado entre ambas entidades en 1992, que ya establecía un vínculo formal entre el municipio y la casa de estudios. Según el texto del acta, las partes expresaron la voluntad de trabajar de manera articulada para generar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas en beneficio de la comunidad jachallera. La iniciativa apunta a fortalecer la formación, la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica.

Alcance de las acciones

El acuerdo prevé impulsar propuestas vinculadas con la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la innovación. También busca fortalecer el sector de formación para el empleo en el departamento y promover la vinculación con empresas, emprendimientos y organizaciones del sector productivo local y regional. La intención es ampliar oportunidades de capacitación y desarrollar competencias técnicas y profesionales que respondan a demandas productivas, tecnológicas y sociales del territorio.

Instrumentación y límites presupuestarios

Las acciones concretas se canalizarán mediante Actas Complementarias, en las que se definirán objetivos, plazos, responsables y recursos para cada proyecto. El texto aclara que esas iniciativas no comprometerán financieramente a las instituciones más allá de sus posibilidades presupuestarias. De ese modo, cada proyecto deberá quedar individualizado antes de su puesta en marcha.

Vigencia y próximos pasos

El Acta Acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá ser prorrogada. En los hechos, el documento deja abierto el camino para nuevas definiciones operativas en acuerdos posteriores, que serán los que determinen qué iniciativas se ejecutarán, con qué financiamiento y bajo qué cronograma. Hasta entonces, el marco firmado funciona como base institucional para futuros proyectos de formación y asistencia técnica en Jáchal.