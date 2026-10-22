La Municipalidad de la Ciudad de San Juan la eligió como su representante. Su empresa suma más de 40 trabajos y opera con sistema Steel Frame.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan eligió a Irina Bravo como su representante en el certamen Emprendedora del Sol 2026. Al frente de M&B Construcciones, desarrolla viviendas con el sistema Steel Frame, una modalidad de construcción en seco que permite optimizar tiempos y planificación de obra.

La empresa de Bravo tiene más de tres años de trayectoria y supera los 40 trabajos realizados, entre viviendas, ampliaciones y otros proyectos. Según la información difundida, su servicio incluye asesoramiento personalizado y viviendas llave en mano, con plazos estimados de entrega de entre 90 y 120 días, de acuerdo con las características de cada obra.

Segunda finalista El segundo puesto fue para Camila Casadío, diseñadora gráfica y ceramista, quien impulsa Casa Nativa: Gres de San Juan, un emprendimiento de diseño para el hogar especializado en cerámica de alta temperatura. La propuesta trabaja con producción propia y formulación de pastas y esmaltes, orientada a piezas de uso doméstico y gastronómico.

Ambas emprendedoras fueron recibidas por la intendenta en su despacho, donde compartieron sus experiencias y los desafíos de sostener proyectos liderados por mujeres. En ese marco, la elección de Bravo quedó asociada a una actividad que combina innovación constructiva, desarrollo empresario y empleo dentro del entramado productivo local.

La continuidad del proceso queda ahora vinculada a la instancia provincial del certamen, mientras M&B Construcciones mantiene su esquema de trabajo en Capital con entregas estimadas según cada proyecto.