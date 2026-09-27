La profesional fue hallada sin vida este domingo al mediodía en su vivienda del centro de Jáchal. La causa del fallecimiento no fue confirmada oficialmente y el cuerpo fue derivado a la morgue judicial.

Chiqui junto a su hijo Gastón Leotta

La abogada Eva Leotta fue hallada sin vida este domingo al mediodía en su vivienda de calle Rivadavia, entre Sarmiento y Rawson, en pleno centro de Jáchal. El caso generó la intervención de personal médico, la Policía de San Juan, la Unidad Fiscal de Investigación y la División Criminalística. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no fue confirmada oficialmente.

Según informó Panorama Jáchal, el hallazgo se produjo cuando una persona de su entorno intentó comunicarse con ella y, al no obtener respuesta, fue hasta el domicilio. Ese dato permitió advertir la situación y dar aviso a las autoridades. La secuencia fue reconstruida por ese medio, mientras que el estado de la causa quedó sujeto a las pericias en curso.

Antecedentes recientes

El mismo medio señaló que, durante las horas previas, Leotta había recibido atención médica en el Hospital San Roque tras sufrir una descompensación y luego había regresado a su casa. Ese antecedente forma parte de la reconstrucción preliminar de los hechos, pero no modifica que la causa de muerte siga sin confirmación oficial. Por ese motivo, la pesquisa quedó centrada en determinar qué ocurrió entre la atención médica y el hallazgo en la vivienda.

Actuación judicial

Tras conocerse la situación, se desplegó un operativo en el lugar con intervención de la Policía, la UFI y Criminalística. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes, que deberán establecer las circunstancias del fallecimiento. En este tipo de casos, los resultados forenses son los que permiten precisar si hubo una causa natural, una patología previa u otra hipótesis que deba ser descartada o corroborada.

Próximos pasos

La definición oficial dependerá de los estudios de morgue y de las actuaciones que surjan de la investigación. Mientras tanto, la información disponible se limita al hallazgo, a la atención médica previa y al trabajo de las áreas intervinientes. En Jáchal, la noticia impactó por la trayectoria profesional de Eva Leotta y por su vínculo con el departamento.