El Servicio Penitenciario Provincial impulsa tareas de mantenimiento y puesta en valor en la Capilla del Carmen. La intervención busca recuperar el espacio y sumar formación para personas privadas de la libertad.

Las personas privadas de la libertad del Penal continúan con las tareas de refacción y puesta en valor de la Capilla del Carmen, en el marco de un proyecto del Servicio Penitenciario Provincial. Los trabajos incluyen mantenimiento, reparación y acondicionamiento de distintos sectores del edificio. Según el texto difundido, la intervención avanza de manera gradual sobre el espacio.

La iniciativa no se limita a la mejora edilicia. El programa también busca generar experiencias de responsabilidad, aprendizaje y compromiso para quienes participan de las tareas. De ese modo, la actividad se presenta como una instancia de práctica de conocimientos dentro del ámbito penitenciario. El objetivo declarado es aportar a la recuperación de un lugar de uso comunitario.

Intervenciones en curso A medida que avanzan las jornadas de trabajo, se registran cambios en paredes, espacios comunes y otros sectores que requerían mantenimiento. El proceso es progresivo y cada etapa suma mejoras parciales sobre la estructura de la capilla. El material difundido no precisa plazos de finalización ni detalle técnico de las obras. Sí indica que el objetivo es lograr una recuperación integral del lugar.

Alcance institucional El trabajo sostenido también apunta a fortalecer el vínculo entre los participantes del proyecto y el entorno donde desarrollan las tareas. El compromiso asumido en cada jornada se traduce en acciones concretas sobre un espacio que pertenece a la comunidad. En ese marco, la intervención combina una finalidad de mantenimiento con otra de reinserción y formación.

De acuerdo con la información oficial, el avance de las tareas refleja un esfuerzo conjunto y sostenido. La Capilla del Carmen recupera parte de su valor a medida que continúan las mejoras. El próximo dato relevante a seguir será la evolución de las intervenciones en los distintos sectores y la definición de nuevas etapas de trabajo.