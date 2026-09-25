El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, recorrió zonas afectadas por los incendios y confirmó que se puso en marcha un operativo de asistencia para las familias damnificadas. Hubo viviendas destruidas y daños parciales en distintos departamentos.

Los incendios registrados durante la jornada del jueves dejaron importantes daños materiales en distintos departamentos de San Juan y obligaron a desplegar un amplio operativo para asistir a las familias afectadas. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmaron que se continuará trabajando junto a los municipios para atender las necesidades de quienes perdieron sus viviendas.

El ministro Carlos Platero habló con Radio Mil20 y relató la magnitud de los incendios que afectaron a distintos sectores de la provincia, entre ellos Rawson, Pocito, Santa Lucía, Angaco y San Martín.

“Yo estuve presente en dos grandes incendios, tengo 58 años y la verdad que no he visto la magnitud en otro siniestro, prenderse fuego árboles de 20 metros de altura, quemándose en altura”, contó el funcionario.

Uno de los sectores más afectados fue la zona de calle Buenaventura Luna, en Libertador, hacia las últimas cuadras del barrio Rural 2. Allí se registraron tres viviendas con pérdidas totales y otras tres con daños parciales. Además, en una de las casas fueron destruidos tres vehículos utilizados como herramientas de trabajo.

Platero relató que permaneció en el lugar durante el operativo y que cerca de las 21 se trasladó hasta otro de los sectores afectados.

“De ahí me acerqué a las 21 horas porque estuve ayudando a combatir el fuego, porque era una situación muy difícil”, señaló.

Seis viviendas destruidas en San Cayetano

El ministro también estuvo en San Cayetano, donde el incendio provocó la destrucción total de seis viviendas, mientras que otras cinco sufrieron pérdidas parciales.

Frente a la magnitud de la emergencia, se desplegó un operativo conjunto entre organismos provinciales y municipales. Platero destacó el trabajo realizado por los municipios de Rawson y Santa Lucía, además del despliegue de bomberos y equipos de emergencia.

También resaltó la colaboración de empresas privadas que aportaron camiones cisterna para combatir las llamas.

“No solo han ido los camiones de bomberos de la provincia, bomberos municipales, tanques de los distintos municipios que se han hecho presentes, sino que también empresas privadas pusieron a disposición sus camiones cisterna”, explicó.

Entre las empresas que colaboraron mencionó a Mapal y señaló que durante la noche llegaron a trabajar entre 50 y 60 camiones en diferentes sectores.

Asistencia para las familias damnificadas

Platero confirmó que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano ya comenzó a trabajar en los distintos departamentos afectados para acompañar a las personas que sufrieron pérdidas.

“Hoy día hay operativos en cada uno de los departamentos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano para que esta gente pueda volver a la normalidad”, afirmó.

Durante la noche, las familias afectadas recibieron elementos básicos para poder atravesar las primeras horas después del incendio.

“Anoche le hemos hecho llegar camas, colchones, sábanas, frazadas, para que la gente pudiera pasar la noche. Les llevamos de cenar porque habían perdido todo”, detalló el ministro.

El funcionario explicó además que la asistencia se coordinará con los municipios y que se analizará cada situación para avanzar con la recuperación de las viviendas.

Como antecedente, mencionó el trabajo realizado anteriormente en Pocito, donde se construyeron módulos habitacionales de 4 por 6 metros con materiales aportados por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

“En el caso de Pocito se hizo un módulo de 4 metros por 6, donde el Ministerio de Familia, a través del gobierno de la provincia, llevó los materiales y ellos mismos están construyendo sus casitas”, explicó.

La misma modalidad será articulada con los municipios de las zonas afectadas: “El municipio pone algo, la provincia pone lo demás”, indicó.

También asisten a personas con quemaduras

Además de las pérdidas materiales, algunas personas resultaron con quemaduras leves durante los incendios. Por este motivo, el Ministerio de Salud también desplegó asistencia en los sectores afectados.

“Hoy día está trabajando también el Ministerio de Salud porque hay muchas personas con quemaduras leves, pero que se están haciendo tratar, están haciendo cambios de venda”, explicó Platero.

Según detalló, se instalaron carpas sanitarias para brindar atención en los lugares donde se produjeron los incendios y acompañar a los damnificados durante la recuperación.

El ministro también hizo un llamado a tomar conciencia frente a las condiciones climáticas y al riesgo que implican los incendios. “Lo único que pido es la toma de conciencia del daño”, sostuvo.

Platero contó que durante la noche estuvo junto a familias que perdieron prácticamente todo y destacó especialmente el caso de un joven que había instalado una vivienda prefabricada con la intención de comenzar nuevamente.

“Tenía una prefabricada, iba a empezar de nuevo y se le corrían las lágrimas. La verdad que eso te da mucho dolor”, relató.

Durante la emergencia, el funcionario aseguró que mantuvo comunicación permanente con el gobernador de San Juan y que los operativos de asistencia continuarán en las zonas afectadas.