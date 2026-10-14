Alumnos y docentes de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento trabajan en el diseño y la construcción de un auto eléctrico de emisión cero, en una iniciativa que promueve la educación técnica, la innovación y la movilidad sostenible.

El E.P.R.E. acompaña la participación de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, en la edición 2026 de la competencia nacional “Desafío ECO YPF”.





La experiencia organizada por la Fundación YPF, tiene como objetivo principal promover la educación técnica, el compromiso ambiental y el trabajo colaborativo entre los jóvenes de escuelas secundarias, en el objetivo del diseño y construcción sustentable de sus propios automóviles eléctricos de “emisión cero” utilizando kits homologados.





El proyecto, desarrollado por alumnos y docentes del Departamento Automotores de la Escuela, integra el aprendizaje práctico en almacenamiento de energía, motores eléctricos, y uso eficiente de la energía.





El acompañamiento del E.P.R.E. tiene como objetivo promover el desarrollo de conocimientos técnicos y recursos humanos especializados en tecnologías limpias y movilidad sostenible, factores de creciente relevancia para la planificación y el futuro de las redes eléctricas provinciales.