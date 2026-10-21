El acto será el viernes 30 de octubre en la plaza Almirante Brown. Habrá medallas, pergaminos y presencia de autoridades provinciales y municipales.

La Asociación Civil Excombatientes Sanjuaninos del Operativo Independencia realizará el viernes 30 de octubre un acto de reconocimiento a los soldados que integraron el servicio militar obligatorio durante la década de 1970. La ceremonia será en la plaza Almirante Brown, en Trinidad, Capital, y comenzará a las 18:30. El homenaje está dirigido a los integrantes de la clase 1955, al cumplirse 50 años de su incorporación al servicio militar obligatorio.

Durante la actividad se entregarán medallas y pergaminos de honor, en el marco de la Ley Nacional 17.531. Según la organización, el reconocimiento apunta a destacar la trayectoria de quienes cumplieron con el servicio y su participación en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 y en otros destinos del país. La convocatoria se presenta como un acto de memoria para quienes atravesaron ese período de servicio militar obligatorio.

Presencia institucional El encuentro contará, de acuerdo con los organizadores, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. También participará la Banda de Música de la Policía de San Juan, que acompañará la ceremonia con el marco musical previsto. La actividad se inscribe en una agenda de reconocimiento público impulsada por la entidad que agrupa a exsoldados de distintas promociones.

La asociación reúne a integrantes de las clases 1953 a 1959 y trabaja en el reconocimiento de la trayectoria de esos exsoldados. Tiene sede en calle Tucumán 1310 sur, en Capital, y cuenta con personería jurídica número 1917. Con este acto, la institución busca poner en valor a los integrantes de la clase 1955 en una fecha vinculada con su incorporación al servicio militar obligatorio.

La ceremonia quedará abierta al público en la plaza Almirante Brown y será la instancia central de homenaje para los exsoldados convocados por la asociación. La organización informó que el acto se desarrollará con la participación institucional prevista y con la entrega de las distinciones anunciadas.