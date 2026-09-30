Se construirán 1.500 metros de defensas para proteger el Canal Chilote y a la población de calle Pedro Giménez, en el marco del plan de mitigación de COPRE ante la temporada de mayores caudales.

En el marco de COPRE, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía realiza trabajos de movimientos de suelo para la construcción de defensas en la zona de La Usina, en Ullum. La obra contempla la construcción de un nuevo tramo y la reconstrucción de otro existente, que en conjunto sumarán 1.500 metros de defensas, con un terraplén de 8 metros de base, 3,5 metros de coronamiento y una altura promedio de 2 metros.





La intervención busca reducir el riesgo sobre el Canal Chilote —que abastece de riego al 80% de la superficie agrícola de Ullum— y sobre la zona poblada de calle Pedro Giménez, de cara a un eventual incremento del caudal. Se trata de un trabajo de mitigación, que no elimina el riesgo hídrico de la zona pero busca disminuir su impacto.