La localidad de Bermejo, en Caucete, se ubica en una zona baja donde el arrastre del río fue borrando el cauce natural con el correr de los años.

En el marco de COPRE, la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con tareas de encauzamiento y refuerzo de defensas en la localidad de Bermejo, departamento Caucete, como parte del plan de mitigación ante los posibles efectos de El Niño durante la temporada de mayores caudales.





Bermejo se emplaza en una zona de escasa pendiente, sobre el curso del río homónimo, que se caracteriza por un fuerte arrastre de material. Con el correr de los años, ese arrastre fue borrando el cauce natural del río, lo que hace que, ante una creciente, el agua no tenga un curso definido por donde escurrir y pueda ingresar al pueblo.





El trabajo se desarrolla en dos frentes. Aguas abajo del puente de la Ruta 141, donde se está realizando el encauzamiento del río Bermejo. A su vez, aguas arriba del puente, se mantiene la tarea de encauzamiento hasta encontrar el cauce natural.















En paralelo, se trabaja en el refuerzo de las defensas existentes, que presentan un importante deterioro por la falta de mantenimiento y por el paso de los años.





Estas intervenciones buscan reducir la exposición de la localidad ante un eventual incremento del caudal, en el marco del plan preventivo que Hidráulica lleva adelante en distintos departamentos de la provincia. Se trata de un trabajo de mitigación: no elimina el riesgo hídrico de la zona, pero busca disminuir su impacto sobre la población.