Las heladas registradas en distintas zonas productivas de San Juan provocaron pérdidas de entre 20% y 50% en cultivos tempranos, según el relevamiento de la Sociedad de Chacareros Temporarios. El daño alcanza sobre todo a producciones de verano sembradas antes de tiempo, por lo que su efecto en el mercado no se verá de inmediato. La entidad estimó que la incidencia sobre los precios comenzará a advertirse desde fines de octubre.

Sergio Armando López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, indicó que la magnitud de las pérdidas varió según la zona, el cultivo y la protección aplicada en cada parcela. “Oscilaba entre un 20 y un 40% en algunos artículos, en algunas zonas”, dijo. También señaló que las plantaciones resguardadas con mantas térmicas lograron conservar parte de su producción, mientras que los lotes expuestos al frío registraron mayores daños.

Cultivos más expuestos

El impacto más alto se concentró en el zapallito y la calabaza, aunque también hubo afectación en lotes de tomate, berenjena, pimiento y choclo. Se trata de especies sembradas de manera anticipada para llegar primero al mercado y obtener mejores valores de venta. Esa estrategia productiva las dejó más expuestas a las bajas temperaturas en una etapa sensible de desarrollo.

Efecto diferido en el mercado

La merma actual no se traduce todavía en un cambio inmediato de precios, porque esos cultivos de verano aún no integran en forma plena la oferta de los próximos meses. López sostuvo que “estos productos que se han helado, que se ha perdido mucho, va a influir en el futuro”. La organización de chacareros calculó que el efecto más visible se dará entre fines de octubre y noviembre, cuando esa producción empiece a ingresar con mayor volumen al circuito comercial.

Por ahora no hay una estimación precisa sobre cuánto podría variar el precio final, ya que dependerá de la disponibilidad local y de la mercadería que llegue desde otras provincias. López afirmó que “es muy relativo”. Si la oferta sanjuanina cae al mismo tiempo que disminuye el ingreso de productos de otras jurisdicciones, el impacto sobre el consumo podría ser mayor, aunque esa variable recién podrá medirse con el avance de la temporada.

La vid concentra los mayores reclamos

La semana pasada, el ministro de Producción Gustavo Fernández había informado que la vid es, hasta ahora, el cultivo más afectado por las heladas tardías y el que concentra la mayor cantidad de reclamos. Según precisó, el Gobierno recibió 1.080 denuncias y deberá inspeccionar 16.500 hectáreas para determinar el nivel de daño. Fernández agregó que en algunos casos se registraron pérdidas de entre 50% y 80%. Esas inspecciones definirán qué productores quedarán en condiciones de acceder a la asistencia económica provincial.