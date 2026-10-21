El programa provincial San Juan Te Busca confirmó el hallazgo del adulto mayor de 80 años. No se informaron detalles sobre las circunstancias ni su estado de salud.

Merced al trabajo de la policía permitió encontrar al abuelito.

El programa provincial San Juan Te Busca confirmó que fue encontrado Juan Domingo Luna, de 80 años, quien era buscado. La comunicación oficial cerró la búsqueda difundida en la provincia y confirmó que el adulto mayor ya fue ubicado.

La información fue dada a conocer mediante una publicación oficial del organismo, que consignó el hallazgo sin ampliar en ese momento las circunstancias del caso. El aviso se difundió después de la circulación pública de su búsqueda, en el marco del dispositivo provincial destinado a personas extraviadas.

El programa funciona en el ámbito provincial y articula la intervención de organismos vinculados a la seguridad y la investigación. Ese esquema busca centralizar la recepción y difusión de datos cuando una persona es reportada como desaparecida. En este caso, la confirmación oficial puso fin a la alerta difundida desde el 20 de octubre.



