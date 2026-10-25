El sorteo 2451 se realizó este 25 de octubre y no tuvo ganador del premio principal. Cinco cartones obtuvieron $3 millones cada uno y ninguno fue vendido en San Juan.

El sorteo N.º 2451 de Telekino y Rekino se realizó este domingo 25 de octubre y dejó vacante el premio mayor. Según los resultados difundidos, el pozo para los 15 aciertos superará los $553 millones en la próxima jugada.

Los números ganadores del Telekino fueron 03 – 04 – 08 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25. En las demás categorías, 22 apostadores acertaron 14 números y cobrarán $601.918 cada uno, mientras que 632 lograron 13 aciertos y recibirán $63.246. Además, 7.154 participantes obtuvieron 12 aciertos, con un premio de $19.161.

Rekino y premios por cartón En la modalidad Rekino, los números sorteados fueron 01 – 05 – 06 – 09 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25. Allí, 16 apostadores consiguieron 14 aciertos y cobrarán $306.532 cada uno.

Premios de $3 millones También se sortearon cinco premios de $3.000.000 por número de cartón. Los favorecidos fueron los cartones 055.211 de Mendoza, 151.211 de Santiago del Estero, 227.401 de Buenos Aires, 234.689 de Buenos Aires y 445.193 de Corrientes. Ninguno figura como vendido en San Juan.

Con el premio principal vacante, la próxima jugada quedará condicionada por la acumulación del pozo para 15 aciertos. Los resultados difundidos permiten verificar los cartones favorecidos y los montos asignados en cada categoría.