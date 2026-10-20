Una mujer joven inició los trámites de cobro del premio más alto en la historia del juego en la provincia, 36 horas después del sorteo. Su identidad permanece bajo reserva por la política de confidencialidad de la Caja de Acción Social.

La ganadora del premio récord del Quini 6 en San Juan se presentó este martes por la mañana en la Caja de Acción Social (CAS) para iniciar los trámites de cobro de los $1.418.485.786,20 obtenidos tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional del juego. La presentación se produjo 36 horas después del sorteo, realizado el domingo. Según trascendió, se trata de una mujer joven que se acercó a la entidad con su cartón ganador.

La información fue confirmada por las autoridades del organismo, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la afortunada. Su identidad, edad exacta y otros datos personales permanecerán bajo reserva, en línea con la política de confidencialidad que mantiene la CAS para proteger la privacidad y la seguridad de quienes obtienen premios de esta magnitud.

El premio más alto en la historia

La boleta ganadora había sido vendida en Rivadavia. El premio, de $1.418.485.786,20 antes de los descuentos correspondientes, se convirtió en el más importante entregado en la historia de San Juan, según confirmó el titular de la Caja de Acción Social.

La agencia que vendió la boleta

La jugada fue comercializada en la Subagencia 830, ubicada en calle Coll 148, en Rivadavia. El local es atendido por Edith Myriam Arias y su esposo, Mario Andrada, quienes llevan 24 años al frente del negocio.

El matrimonio se enteró de la noticia mientras miraba televisión. Al escuchar que el premio había salido en una agencia de calle Coll, Arias reconoció que se trataba de su local y llamó a Andrada para compartir la novedad.

Aunque ambos conocen a muchos de sus clientes habituales, hasta que la ganadora se presentó no tenían certezas sobre quién había realizado la apuesta, ni siquiera si se trataba de un hombre o una mujer. La combinación que permitió obtener el premio estuvo integrada por los números 31, 11, 09, 17, 25 y 07.

Premio millonario con descuentos

El monto de $1.418.485.786,20 corresponde al premio antes de las retenciones impositivas. La cifra que finalmente recibirá la ganadora será menor, una vez aplicados los descuentos establecidos para este tipo de premios, que según la CAS rondan el 30 por ciento.

La presentación de la ganadora cierra, al menos en parte, la incógnita abierta tras conocerse que el Quini 6 había dejado en San Juan uno de los premios más altos de su historia.