La ministra de Educación confirmó nuevas entregas de equipos y dijo que llegarán a todos los estudiantes antes de fin de año. También detalló el proceso que alcanza a unos 2.500 docentes.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que el Gobierno provincial seguirá con la entrega de computadoras hasta completar la distribución prevista para este ciclo lectivo. Durante una actividad encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, informó la entrega de 1.392 equipos para alumnos de quinto grado de primaria de Chimbas y de segundo año de secundaria de Zonda y Ullum.

Fuentes indicó que el cronograma continuará en los próximos días con nuevas entregas en Pocito, Chimbas y Santa Lucía, y luego en los departamentos alejados, entre ellos Iglesia y Valle Fértil. La ministra sostuvo: “Vamos a seguir entregando hasta el último día de clases. Todos los chicos van a recibir la computadora”. Según planteó, el objetivo es que los estudiantes de la provincia accedan a la herramienta antes de finalizar el año escolar.

La funcionaria enmarcó la distribución en una política de alfabetización digital y señaló que los dispositivos ya se usan en actividades pedagógicas, ferias de ciencias y exposiciones escolares. “Es una herramienta pedagógica que nos acerca a la alfabetización digital. Nuestros estudiantes deben estar preparados para el San Juan del futuro y el futuro comienza en el aula”, expresó. La entrega, además, forma parte de una estrategia oficial orientada a incorporar tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Venta de equipos

Fuentes también se refirió a publicaciones detectadas en redes sociales en las que se ofrecían a la venta computadoras entregadas por el Gobierno provincial. Dijo que el Ministerio puso esas publicaciones a disposición de la Justicia y advirtió que la compra y la venta de esos dispositivos pueden constituir un delito. “Vamos a poner todo a disposición de la Justicia para llegar al esclarecimiento”, afirmó.

La ministra explicó que los equipos están destinados al uso pedagógico y que, cuando se detecta que no cumplen ese fin, se procede a su bloqueo. Agregó que una computadora bloqueada no puede ser repuesta al estudiante en esas circunstancias. También pidió la colaboración de las familias, los docentes y la comunidad educativa para detectar posibles irregularidades, y señaló que las denuncias y publicaciones pueden acercarse al Ministerio para su elevación a las autoridades judiciales.

Titularización docente

En paralelo, Fuentes detalló el proceso de titularización docente, una medida orientada a dar estabilidad laboral a trabajadores de la educación que se desempeñan en cargos u horas cátedra sin haber accedido a esa condición. Según indicó, el proceso alcanza a alrededor de 2.500 docentes y el Ministerio realizó una rectificación de la resolución correspondiente para precisar qué documentación y estudios deben presentar.

La ministra señaló que está habilitada la oficina de titularización para revisar carpetas, verificar documentación pendiente y brindar asesoramiento. También informó que el sistema de turnos funciona desde el 14 de octubre y que ya hay docentes que solicitaron atención con sus carpetas completas. Aclaró que los requisitos académicos no son nuevos, sino que están contemplados en una resolución vigente desde hace años, y que la información puede consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación. El proceso, además, se encuadra en un acuerdo paritario con los gremios docentes y sigue abierto para quienes deban completar trámites antes de su definición.