En el año se capacitó a personal de todas la zonas sanitarias de la provincia, promoviendo la actualización permanente de los equipos médicos.

En la mañana de este viernes 2 de octubre se llevó a cabo la última jornada de trabajo del año del programa “Creando Lazos”, una iniciativa destinada a fortalecer y actualizar los conocimientos de los equipos de salud de la provincia. En esta oportunidad, la actividad tuvo lugar en la sede de la Obra Social Provincia y estuvo dirigida al personal de la Zona Sanitaria V Sur.

El programa se desarrolló durante todo el año con jornadas destinadas a trabajadores de las distintas zonas sanitarias, con la participación de profesionales del Servicio de Cardiología del Hospital Guillermo Rawson, quienes estuvieron a cargo de las capacitaciones.

La organización de las jornadas estuvo a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, bajo la conducción del secretario de Planeamiento, doctor Gastón Jofre.

“Creando Lazos” tiene como objetivo aportar conocimientos y experiencias en distintas temáticas vinculadas a la salud, promoviendo la actualización y capacitación permanente de los equipos médicos, en virtud de los avances científicos y tecnológicos.

La propuesta busca además fortalecer el vínculo entre los distintos niveles de atención. A través de la participación y el aprendizaje compartido, se apunta a humanizar la atención médica, acercarla a la comunidad y descentralizar el conocimiento, trasladando la experiencia de los hospitales de referencia hacia los centros de atención primaria.

Durante el acto de apertura de esta última jornada del año estuvieron presentes la jefa de la Zona Sanitaria V, doctora Patricia Mut; el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Guillermo Rawson, doctor Adrián D’Ovidio; y el secretario de Planeamiento del Ministerio de Salud, doctor Gastón Jofre.

De esta manera, el ciclo “Creando Lazos” cerró su agenda anual consolidándose como un espacio de formación e intercambio entre profesionales de los distintos efectores sanitarios, con el objetivo de continuar fortaleciendo la calidad de la atención en toda la provincia.