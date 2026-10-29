La apertura de ofertas se realizó el 20 de octubre para una obra que combinará generación fotovoltaica de 10 MWp con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de 30 MWh. Los recursos para su construcción provienen íntegramente del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero.

Los ministerio de Minería y de Infraestructura, Agua y Energía, a través del EPSE, avanzan en la apertura de ofertas de la Licitación Pública N.º 02/2026 para la construcción del Parque Solar Híbrido Comunitario en Iglesia. Actualmente, las propuestas admitidas se encuentran en proceso de evaluación, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos.





El proyecto será el primer parque solar híbrido comunitario de San Juan y del país y contempla la instalación de un parque fotovoltaico de 10 MWp junto con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías con capacidad de 30 MWh (sistema BESS). Esta tecnología permitirá guardar parte de la energía generada durante las horas de mayor radiación solar para utilizarla posteriormente, cuando el sistema lo requiera.





Además el sistema BESS permitirá que el parque tenga la funcionalidad de arranque en negro, o sea que la red podrá ser restrablecida por el parque ante un eventual corte desde el SADI, y permitirá aportar potencia al sistema.





La iniciativa interministerial, está destinada a transformar los recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura energética para Iglesia. Su objetivo es contribuir al abastecimiento eléctrico del departamento y acompañar las necesidades de los hogares, los comercios y las instituciones locales.





La construcción será financiada íntegramente con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero, con una inversión estimada inicial que supera los $18.600 millones. El monto definitivo se conocerá una vez concluido el proceso licitatorio.





Además, el proyecto prevé implementar un esquema de beneficios para los usuarios de Iglesia. La modalidad será definida oportunamente por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), con prioridad para los sectores más vulnerables.





La iniciativa busca que los beneficios de la generación de energía renovable permanezcan en el departamento y que los recursos provenientes de la actividad minera se traduzcan en infraestructura para la comunidad.





La energía que se genera en Iglesia se queda en Iglesia.