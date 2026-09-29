VerdurasPAPA: $1000 - $1500
CAMOTE: $2300 - $2500
ZANAHORIA: $1800 - $2000
ZAPALLO TIERNO: $2800 - $3000
ZAPALLO INGLÉS: $1800 - $2000
ZAPALLO ANCO: $1500 - $2000
CHOCLO: $1500 - $2000
AJO: $750 - $800
ACELGA: $600 - $700
ESPINACA: $600 - $800
TOMATE PERITA: $1500 - $2500
TOMATE PLATENSE: $2500 - $3000
CEBOLLA: $1500 - $2500
CEBOLLA DE VERDEO: $750 - $800
PIMIENTO: $5500 - $6000
MORRÓN: $5500 - $6000
BERENJENA: $2300 - $2500
LECHUGA: $750 - $800
PEPINO: $1500 - $2000
BRÓCOLI: $1500 . $2000
REMOLACHA: $1500 - $3000
REPOLLO: $1500 - $2000
RÚCULA: $500 - $600
PALTA: $7500 - $8000
ESPÁRRAGO: $1500 - $2000
CHAUCHA: $1500 - $2500
Frutas
BANANA: $2000 - $2300
MANZANA: $2000 - $2500
NARANJA: $1500 - $2000
DURAZNO: $2000 - $2500
CIRUELA: $2500 - $3000
MANDARINA: $2000 - $2200
KIWI: $7000 - $8000
CEREZA: $12.000 - $13.000
LIMÓN: $250 - $400
PERA: $2000 - $2500
POMELO: $2000 - $2500
FRUTILLA: $6500 - $7000
ANANÁ: $4500 - $5000
MANGO: $2000 - $2500
SANDÍA: $1800 - $2500
UVA: $3000 - $3500
DAMASCO: $1500 - $2000
MELÓN: $4000 - $4500
Carnes
ASADO: $14.500 - $15.000
BLANDA: $16.500 - $17.500
MOLIDA COMÚN: $5500 - $6000
MOLIDA ESPECIAL: $13.000 - $13.500
PECETO: $18.000 - $22.000
COSTILLA: $13.500 - $14.800
COSTILLA DE CERDO: $8500 - $9000
MATAMBRE: $14.000 - $15.000
MATAMBRE DE CERDO: $8500 - $10.000
CHORIZO: $6000 - $6500
MORCILLA: $5500 - $6500
BONDIOLA: $8000 - $9000
MOLLEJA: $22.000 - $23.000
OSOBUCO X PIEZA: $9000 - $10.000
HÍGADO X CAJA: $5000 - $6000
LENGUA: $9500 - $10.000
HUEVOS (cartón x 30): $4800 - $5500
POLLO: $3900 - $4100
PECHUGA: $7900 - $8500
MONDONGO: $7500 - $8000
PATA MUSLO: $3800 - $4000
BLANDA DE CERDO: $8500 - $9000
MILANESA DE CARNE: $12.500 - $13.000
MILANESA DE CERDO: $7000 - $8500
MILANESA DE POLLO: $4000 - $5500
CHINCHULINES: $5500 - $6000