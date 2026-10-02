El fiscal Iván Grassi informó que Fanny Figueroa murió por un arma blanca y Daniel Maldonado habría ingerido una sustancia tóxica. Faltan pericias de laboratorio y teléfonos para cerrar la reconstrucción del caso.

La investigación por la muerte de Fanny Figueroa y Daniel Maldonado quedó orientada, según la Fiscalía, a un femicidio seguido de suicidio en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas. El fiscal Iván Grassi informó que la autopsia estableció que la mujer murió por una lesión causada con un arma blanca, mientras que el hombre habría fallecido tras ingerir una sustancia tóxica aún no identificada. La causa sigue abierta y depende de pericias complementarias para precisar cómo se produjeron ambas muertes.

Grassi brindó esos detalles este viernes 2 de octubre, luego del hallazgo de los cuerpos ocurrido el jueves 1 de octubre. De acuerdo con las estimaciones forenses, los fallecimientos se habrían producido entre siete y diez días antes del descubrimiento. La intervención judicial se activó a partir del aviso de vecinos, que percibieron un fuerte olor proveniente de la vivienda y dieron aviso a las autoridades.

Autopsias y laboratorio En relación con Maldonado, el fiscal señaló que las muestras fueron enviadas a laboratorio para determinar qué sustancia habría ingerido. “Esperamos la confirmación de quizá la sustancia ingerida por el señor Maldonado”, dijo Grassi, al explicar que por el momento la hipótesis principal apunta a un veneno, aunque sin confirmación científica. La investigación también incluye el análisis de una perra hallada en el lugar, ya que un veterinario de la Policía de San Juan no detectó signos de violencia externa y la Justicia espera los resultados correspondientes.

Antecedentes y contexto Uno de los puntos centrales del expediente es establecer si existían antecedentes de violencia de género en la pareja. Según Grassi, hasta ahora no surgieron denuncias ni registros judiciales previos en San Juan, y tampoco referencias de vecinos o familiares, incluido el hijo de Figueroa, sobre episodios conocidos. El fiscal sostuvo que “de manera externa, es decir, entiéndase vecinos, organismos públicos, no hay antecedentes de violencia esbozados por la señora”. No obstante, la pesquisa prevé ampliar las averiguaciones en Buenos Aires, donde ambos eran oriundos y de donde provenían, para revisar si existieron antecedentes fuera de la provincia.

Pericias pendientes La Fiscalía también trabaja sobre los teléfonos celulares secuestrados en el domicilio. Según indicó Grassi, no se encontraron escritos ni mensajes en papel que permitan reconstruir los momentos previos a las muertes, por lo que el contenido de los dispositivos podría aportar elementos relevantes. Además, el funcionario judicial señaló que, de acuerdo con testimonios reunidos hasta el momento, Maldonado atravesaba dificultades económicas y no tenía un empleo estable, un dato que forma parte del contexto investigado pero no permite por sí solo explicar el hecho.

La causa permanece en etapa de recolección de prueba y la definición más relevante depende de los resultados de laboratorio y de las pericias informáticas. La Fiscalía busca establecer con precisión la sustancia que habría ingerido Maldonado, el posible mecanismo de envenenamiento del animal hallado en la vivienda y si hubo elementos previos que no hayan quedado registrados en San Juan. Ese conjunto de informes será el que permita cerrar la reconstrucción judicial del caso.