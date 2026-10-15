Familiares de dos adolescentes asesinados en San Juan reclamaron cambios en las leyes y mayor avance judicial. También denunciaron demoras en las investigaciones y cuestionaron la carátula de una de las causas.

Familiares de Uriel Ríos y Martín Quinteros, dos adolescentes asesinados en San Juan, se concentraron este jueves frente a la Legislatura Provincial para reclamar modificaciones legales y avances en las causas judiciales. La movilización se vinculó con los hechos ocurridos en Rawson y Chimbas, respectivamente. En ese marco, fueron recibidos por el diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del Bloque Producción y Trabajo.

Reclamo ante la Legislatura La convocatoria estuvo encabezada por los padres de las víctimas y, según relató Gabriel Quinteros a TELESOL, fue organizada como una manifestación pacífica. El hombre sostuvo que no buscaban cortar calles y afirmó: “Queremos ser escuchados y gracias a Dios fuimos recibidos por el diputado Córdoba”. También dijo que el legislador les informó que las inquietudes serían elevadas al vicegobernador Fabián Martín. El planteo central apuntó a que la Legislatura trate cambios normativos que, según las familias, permitan avanzar en las causas.





Demoras y falta de información Quinteros señaló además que el miércoles se cumplió un mes de la muerte de su hijo y que no cuenta con novedades sobre la investigación. “No tenemos ningún tipo de información de la causa”, advirtió. En su exposición, remarcó que las familias se apoyan entre sí y pidió justicia para ambos adolescentes. También cuestionó las condiciones en las que permanecen los acusados, al sostener que reciben resguardo que considera impropio.

Avance en la causa de Uriel Por su parte, Javier Ríos, padre de Uriel, indicó a TELESOL que el reclamo incluye la aplicación de una ley nueva que, según les informaron, ya está vigente y fue comunicada a las partes. Señaló que el trámite requiere sesión legislativa y pidió que se concrete “lo más pronto posible” para contar con un amparo y permitir que su abogado actúe. En la investigación por la muerte de Uriel, dijo que se toman testimonios y se reconstruyen videos, además de analizar otras pruebas vinculadas con un cuchillo cuya relación con el hecho aún debe constatarse o descartarse.

Próximas medidas Ríos sostuvo que el volumen de imágenes incorporadas al expediente genera dudas y afirmó que el martes habrá nuevas declaraciones. También cuestionó la carátula actual de la causa, que figura como homicidio en riña, figura que se aplica cuando no se identifica a la persona que provocó la muerte. “No fue así. Con los videos está muy claro quién le da la muerte a mi hijo”, dijo. La evolución de esa calificación y el tratamiento del proyecto reclamado por los familiares aparecen ahora como las variables a seguir en ambas causas.