La demanda de atención llevó a extender los controles de salud instalados en los trailers sobre avenida Ignacio de la Roza, frente al Teatro del Bicentenario, en San Juan. El operativo, que estaba previsto hasta el viernes, continuará de lunes a jueves de la próxima semana, con horario de 8 a 13.

Operativo preventivo La jefa de Oncología de Materno Infancia, Andrea Rizo, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la decisión respondió a la afluencia registrada en el lugar. “Tenemos mucha afluencia de gente. Estaba planificado para hacerlo desde el lunes al viernes y eso nos ha estimulado a extenderlo hasta la semana que viene, de lunes a jueves”, señaló. La continuidad del dispositivo busca sostener la atención en el mismo punto de la ciudad mientras siga la concurrencia de personas.

En los trailers se realizan mamografías, autotomas para la detección del virus del papiloma humano (HPV), controles de infecciones de transmisión sexual (ITS), medición de signos vitales y vacunación mediante un vacunatorio móvil. Según detalló Rizo, durante la próxima semana se otorgarán turnos para mamografías, mientras que el resto de las prestaciones se brindará sin necesidad de cita previa. Las mamografías están destinadas a mujeres mayores de 40 años y las autotomas de HPV a personas mayores de 30.

Demanda y perfiles de consulta La médica también indicó que se acercaron mujeres jóvenes para controles de ITS y para completar esquemas de vacunación. “Se acercaron muchas pacientes de alrededor de 20 años para controles de ITS y completar el carnet de vacunas”, afirmó. Además, señaló que en el caso de las mamografías suele presentarse una concurrencia habitual de mujeres mayores de 50 años, aunque el operativo contempla la atención desde los 40 de acuerdo con los criterios establecidos para esa práctica.

La extensión del operativo permitirá mantener la atención en ese sector de San Juan durante los próximos días y ampliar el acceso a estudios y controles preventivos. La continuidad quedó fijada para la próxima semana, de lunes a jueves, en el mismo emplazamiento sobre Ignacio de la Roza.