La feria de agro, industria y minería funciona durante tres jornadas en San Juan. Tiene entrada libre y gratuita, con demostraciones y tecnología aplicada.

San Juan es sede desde hoy de una nueva edición de la Expo Innova Cuyo, la feria que reúne a los sectores del agro, la industria y la minería. En la jornada inaugural, el organizador Agustín Recavarren detalló la agenda prevista y la oferta técnica desplegada en el predio.

El encuentro se desarrolla durante tres jornadas, de miércoles a viernes, entre las 11 y las 17. El ingreso es libre y gratuito, con acreditación en la entrada o trámite previo en el sitio web oficial. Recavarren afirmó: "La feria es libre y gratuita de entrada de 11 a 17 horas, las tres jornadas".

El predio abarca más de 15 manzanas y concentra a más de 100 empresas de distintos rubros. Entre los expositores figuran firmas de maquinaria agrícola, drones, sistemas de riego, fertilización, nutrición vegetal, automotrices y bancos, además de stands institucionales con acompañamiento del Gobierno de San Juan. El programa incluye conferencias y demostraciones de maquinaria en funcionamiento por la tarde, junto con un patio de comidas.

Participación educativa La feria también prevé la asistencia de contingentes escolares, en especial de escuelas agrotécnicas. Recavarren sostuvo: "Hacemos hincapié en las escuelas principalmente agrotécnicas, que son el futuro de nuestra agricultura, a que participen". Según explicó, el objetivo es que los estudiantes conozcan avances recientes en tecnología aplicada a la producción.

Tecnología aplicada El organizador señaló además que la muestra incorpora herramientas digitales en procesos productivos. "Apareció la inteligencia artificial y la veíamos como lejana y hoy la tenemos en algunas cosas que están acá, siendo parte del movimiento de las máquinas, del posicionamiento satelital, de las energías alternativas", dijo Recavarren. La exposición continuará hasta el viernes, con actividades abiertas al público en el mismo horario.