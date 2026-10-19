Aunque todavía no hay artistas confirmados oficialmente, comenzaron a circular nombres como Tan Biónica, Turf, Diego Torres, y Desakta2. El Gobierno no anunciará la programación hasta que estén firmados los contratos.

La expectativa por conocer la grilla de la Fiesta Nacional del Sol crece a medida que se acerca una nueva edición del evento. En diálogo con TELESOL DIARIO, el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, aseguró que la organización está avanzada y dejó abierta la posibilidad de que esta semana se conozcan los artistas que formarán parte de la celebración, junto con los precios de las entradas.

Mientras se aguarda el anuncio oficial, hace unas semanas comenzó a trascender algunos nombres que suenan como posibles integrantes de la programación. Entre ellos aparecen Tan Biónica, Turf, Diego Torres, Javier “La Pepa” Brizuela y Desakta2. Sin embargo, ninguno de estos artistas está confirmado y las versiones deben tomarse con cautela.

En el caso de Tan Biónica, una eventual presentación en San Juan podría concretarse el 20 de noviembre, ya que la banda tiene previstos espectáculos en Mar del Plata para el 21 y el 22 de ese mes. Otro de los nombres que circulan es el de Diego Torres, quien tiene una presentación en Mendoza el 20 de noviembre y podría llegar a la provincia al día siguiente o el 22. También suena Turf, aunque por el momento no hay precisiones sobre una posible fecha.

En el ámbito del cuarteto, las versiones mencionan a Javier “La Pepa” Brizuela y a Desakta2. Esta última banda podría presentarse el 22 de noviembre, teniendo en cuenta que el 21 tiene previsto un espectáculo en el Arena Stadium de Mendoza. De todas formas, estas posibilidades no fueron confirmadas por el Gobierno provincial.

Consultado sobre la programación, Romero explicó que las negociaciones están encaminadas, pero que todavía resta formalizar algunos acuerdos. “Estamos bastante avanzados, lo que está faltando es la formalización del contrato, que es lo más importante”, sostuvo.

El ministro fue cauto al referirse a los nombres que podrían integrar la grilla y remarcó que la intención oficial es evitar anuncios antes de cerrar las contrataciones. “No queremos lanzar ningún nombre sin que haya firmado un contrato, ya que eso puede complicar las negociaciones y no queremos que esto suceda”, afirmó.

Además, adelantó que la propuesta musical buscará contemplar distintos gustos y públicos. “Se está trabajando en una grilla potente desde el punto de vista nuestro, amplia en lo que se refiere a los gustos musicales”, señaló, con la intención de convocar tanto a los sanjuaninos como a los turistas que visiten la provincia.

La presentación de los artistas no será el único dato esperado. Romero indicó que el Gobierno prepara un anuncio conjunto con los valores de los tickets y las herramientas financieras disponibles para el público. “Lo vamos a lanzar todo junto, porque la idea es que salga la grilla, salgan los precios de las entradas, salga la posibilidad de pagar en cuota y todo eso sea un solo comunicado, una sola noticia”, explicó.

En ese sentido, adelantó que se trabaja en alternativas de financiación con entidades bancarias para facilitar la asistencia durante las 3 noches. “La idea es que la familia pueda ir las tres noches con unas entradas accesibles”, remarcó.