Un llamado anónimo obligó a evacuar este martes por la tarde el Colegio Santa María, ubicado en inmediaciones de la avenida de Circunvalación y calle Salvador María del Carril, en Capital. La advertencia refirió a la supuesta presencia de un artefacto explosivo y activó de inmediato el protocolo de seguridad del establecimiento. Los estudiantes salieron del edificio mientras se realizaba la verificación correspondiente. La intervención buscó descartar riesgos para la comunidad educativa y ordenar el procedimiento de salida.

Operativo de revisión Hasta el lugar acudieron efectivos del cuerpo de Bomberos y personal de la Comisaría 2ª, que llevaron adelante la inspección del colegio. El procedimiento se extendió hasta completar la revisión del edificio y de sus sectores principales. Según el parte oficial, la actuación se hizo a partir de la alerta recibida por vía telefónica. La medida respondió al protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Origen del llamado De acuerdo con fuentes oficiales, el llamado habría salido de un número correspondiente a la Escuela Esteban Echeverría, ubicada en las inmediaciones de calle Salta y la lateral de avenida de Circunvalación. Ese dato quedó bajo verificación de las autoridades intervinientes y no modifica el resultado del operativo en el Colegio Santa María. La referencia resulta relevante para la eventual investigación posterior sobre el origen de la comunicación. Por el momento, el texto oficial solo consigna esa procedencia telefónica presunta.

Resultado y alcance Tras la inspección, los efectivos determinaron que no había ningún artefacto explosivo en el lugar, por lo que la amenaza fue descartada. El episodio interrumpió la actividad escolar y obligó a movilizar recursos de seguridad y emergencia en una zona de tránsito urbano relevante. Durante el operativo comenzó a circular un video en redes sociales donde se observa a los alumnos abandonando el edificio como parte del procedimiento preventivo. La variable a seguir es si las autoridades avanzan en la identificación del origen del llamado y en eventuales actuaciones administrativas o judiciales.