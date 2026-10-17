La intervención forma parte del Plan 50 Cuadras y contempla modificaciones temporales en la circulación del transporte público.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este sábado 17 de octubre se producirá una interrupción del tránsito en calle Santa Fe por trabajos de obra.





Detalle:

1 - Intersección Santa Fe y Av. Alem: zona de corte parcial

2 - Santa Fe entre Av. L. Alem y Catamarca: corte total





La intervención dará continuidad a las tareas de recuperación de la calzada en el sector y se desarrollará de acuerdo con las condiciones climáticas, las temperaturas y el avance de los trabajos.









Por las tareas previstas, se contemplan desvíos temporales en distintas líneas de colectivos, que se implementarán de manera progresiva según el desarrollo de la obra. Para garantizar la continuidad del servicio, las unidades circularán por calle Sarmiento, avenida Córdoba y avenida Alem.





Para anticipar las posibles complicaciones en la circulación, personal de la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Comunidades, recorre previamente la zona e informa a vecinos y comerciantes sobre las restricciones de acceso y el cronograma de intervención. A su vez, los monitores urbanos colaboran con la señalización y la organización de los desvíos.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





El Plan 50 Cuadras continúa avanzando en el marco de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en distintos sectores de la Ciudad.