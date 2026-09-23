El evento de Proyecto Tango San Juan será este viernes 25 desde las 18 en el Centro Cultural Conte Grand. Incluirá clases abiertas, gastronomía y moda circular.

La compañía independiente Proyecto Tango San Juan realizará este viernes 25 Equinoccio Tango, una actividad para celebrar la llegada de la primavera con música, danza y propuestas culturales abiertas al público. La jornada tendrá lugar desde las 18 horas en el Centro Cultural Conte Grand.

El programa incluye clases abiertas de tango y folclore, además de gastronomía y un espacio vinculado a la moda circular. Según la organización, la propuesta busca acercar estas expresiones a personas que no tengan experiencia previa y habilitar un formato participativo para toda la comunidad.

Propuesta cultural Desde Proyecto Tango San Juan señalaron que el público sanjuanino mantiene un vínculo con el género y que la compañía trabaja para acercar el tango a nuevas generaciones a través del tango escenario, con una mirada contemporánea. Esa definición ubica el evento en una línea de difusión cultural más amplia que una simple función artística.

El componente de moda circular suma una dimensión vinculada al consumo y al reúso de indumentaria, en un formato que se integra a la actividad principal sin desplazar la oferta artística. La combinación de danza, música y gastronomía apunta a concentrar público durante la tarde y la noche en un espacio cultural de referencia en San Juan.

Actividad abierta La invitación es para compartir una jornada en el Conte Grand con acceso a distintas propuestas culturales en un mismo lugar. La única referencia temporal confirmada en la convocatoria es la realización de este viernes 25, desde las 18, en el marco de la celebración de la primavera.