El ente regulador coordina con organismos provinciales y empresas del sector un esquema de respuesta rápida. El objetivo es reducir el tiempo de reposición del servicio si hay cortes.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) comenzó a elaborar un protocolo para actuar ante posibles emergencias eléctricas vinculadas al fenómeno El Niño, que suele asociarse con mayores lluvias y tormentas. La medida apunta a acelerar la respuesta frente a eventuales cortes de luz en San Juan.

El presidente interino del organismo, el ingeniero Raúl López, señaló que “se elabora un protocolo para actuar frente a emergencias”. Según explicó, el objetivo es coordinar acciones entre distintos organismos para prevenir contingencias que afecten el servicio eléctrico provincial.

En ese esquema participan el Departamento de Hidráulica, Protección Civil, la Policía, la Empresa Provincial de Energía (EPSE), la distribuidora Naturgy y el propio EPRE. La coordinación busca que, ante un evento climático adverso, cada área tenga definidas sus tareas y la respuesta sea conjunta.

Equipamiento operativo Entre los puntos centrales del plan figura la disponibilidad permanente de recursos para reparar daños y sostener la operación. El protocolo contempla hidroelevadores, torres de iluminación para tareas nocturnas y grupos electrógenos de respaldo, que permiten trabajar cuando falta luz natural o se interrumpe el suministro.

La elaboración de este esquema se vincula con la necesidad de reducir tiempos de reposición del servicio en caso de tormentas o anegamientos. Por el momento, la información oficial no precisó plazos de implementación ni un cronograma de activación, aunque el diseño ya involucra a los organismos que deberían intervenir ante una emergencia.