El regulador verificó un avance del 83% en el plan 2026-2031 de Naturgy San Juan. Exigió cronogramas y conexiones para llegar con obras clave a la temporada de mayor demanda.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) controló el estado de las obras para reforzar la red eléctrica de San Juan y le pidió a Naturgy San Juan que acelere los trabajos antes del verano, cuando aumenta el consumo de electricidad. Según el organismo, el plan de inversiones registró un avance del 83% del monto presupuestado hasta septiembre de 2026.

El programa, denominado Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031, prevé una inversión de $28.011.221.140 para mejorar estaciones transformadoras, equipos y otras instalaciones del servicio eléctrico provincial. Técnicos del EPRE recorrieron las obras para verificar el estado de cada intervención a cargo de la distribuidora.

El financiamiento combina créditos que otorga la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación a las provincias que pagan en término, con fondos propios del plan incorporados en la tarifa eléctrica que abonan los sanjuaninos. Ese esquema sostiene obras de ampliación y renovación de infraestructura que, según el regulador, resultan necesarias para acompañar la demanda estacional y la calidad del servicio.

Obras en ejecución

Entre las intervenciones más relevantes figura la ampliación de la Estación Transformadora Albardón-Chimbas, de 132 kilovoltios, unidad que mide la tensión eléctrica. Allí avanzan las tareas de construcción y el montaje de equipos, aunque el nuevo transformador todavía se fabrica. El EPRE también revisó los trabajos en la Estación Transformadora San Juan Sur y la ampliación de la estación de Ischigualasto.

Plazos y conexiones

Las obras de las estaciones Sargento Cabral, en Rivadavia, y Pistacho, en 25 de Mayo, ya están terminadas o próximas a concluir, al igual que las de Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón. En Sargento Cabral, el montaje de tableros eléctricos llegó al 98% y resta completar el cableado, mientras que en la Estación Transformadora Olivos ese trabajo ya se ejecutó al 100%.

El EPRE informó además que los equipos para Pistacho, Caleras/Termas, Cerrillo e Ischigualasto ya fueron comprados y permanecen en un depósito técnico hasta su instalación. También señaló que llegaron transformadores de potencia para varias estaciones: el de Sargento Cabral ya está montado en su lugar definitivo, mientras que los de San Martín, 25 de Mayo, 9 de Julio y SCOP fueron descargados en sus predios y esperan su conexión.

Seguimiento regulatorio

El organismo pidió formalmente a Naturgy San Juan que acelere las conexiones y las obras pendientes para poner en funcionamiento los transformadores antes del período de mayor demanda. Además, reclamó cronogramas detallados para las líneas de distribución y para los trabajos que quedaron atrasados respecto del plan original. El programa se completa con la normalización de la Estación Transformadora Huaco, la construcción de un nuevo alimentador de 33 kilovoltios entre CAVIC y Pueyrredón, y la instalación de antenas satelitales para mejorar la conectividad en zonas alejadas o de difícil acceso.