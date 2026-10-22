La distribución será este jueves en el estadio Aldo Cantoni, dentro del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. El lunes 26 continuará en Santa Lucía.

Este jueves se realizará una nueva entrega de computadoras para estudiantes sanjuaninos en el estadio Aldo Cantoni, en el marco del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”.

La actividad alcanzará a alumnos de quinto grado del nivel primario y de segundo año del secundario de los departamentos Chimbas, Ullum y Zonda. La distribución forma parte de una agenda provincial de entrega de equipos a estudiantes de distintos puntos de San Juan.

Próxima etapa: el cronograma continuará el lunes 26 de octubre con la entrega de computadoras a estudiantes de Santa Lucía. En ese caso, la actividad se desarrollará en el Club Estudiantil del departamento, desde las 9.

La continuidad del operativo confirma que el programa seguirá con nuevas entregas en otros departamentos, con un esquema territorial que avanza por etapas. Para los beneficiarios de esta semana, la referencia central es el acto previsto en el Aldo Cantoni, mientras que la próxima fecha ya quedó fijada para Santa Lucía.