En la mañana del viernes 23 de octubre, las 19 candidatas departamentales a Emprendedora del Sol 2026 mantuvieron su primera reunión oficial con el comité organizador y el jurado del certamen. El encuentro permitió que las participantes se conocieran, compartieran sus expectativas y recibieran precisiones sobre los próximos pasos del proceso. La iniciativa se desarrolla en el marco de la Fiesta Nacional del Sol y apunta a fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres.

La bienvenida estuvo a cargo del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; de la directora de Industria y Servicios, Rocío Cárdenas; y del director de Pymes y Emprendedores, José Carpino. Los funcionarios asistieron en representación del gobernador Marcelo Orrego. Según informó la organización, el jurado está integrado por figuras y representantes de empresas e instituciones de la provincia con trayectoria en emprendedurismo.

Capacitación y mentorías

En los próximos días, las candidatas comenzarán un proceso de capacitaciones y mentorías con acompañamiento técnico y profesional. El objetivo, de acuerdo con la convocatoria, es mejorar la sustentabilidad, la competitividad y el desarrollo de los emprendimientos presentados. La propuesta también se vincula con el autoempleo y con el crecimiento de iniciativas de distintos sectores de la economía sanjuanina.

Los proyectos presentados

Entre las postulantes figura Estela Vargas, de Albardón, con un proyecto de arrope e infusiones de flores de chañar; Adelina del Carmen Ferreyra, de Angaco, con panificación, dulces, licores e hilados; y Gabriela Valdez, de Calingasta, con deshidratado de frutos regionales. También participan Irina Bravo, de Capital, con viviendas sustentables bajo sistema Steel Framing; y Sandra Flores, de Caucete, con piezas decorativas y accesorios para el hogar y jardín elaborados con materiales reciclados.

La nómina incluye además a María Fernanda Fontela, de Chimbas, con un emprendimiento ecológico para encender fuego; Stella Maris de Miguel, de Iglesia, con comidas elaboradas y pastas frescas congeladas; Eloísa Elsa Castro, de Jáchal, con budines, donas y waffles; y Carol Sanz, de Pocito, con una quinta para eventos. También aparecen Vanesa Algañaraz, de 9 de Julio, con un circuito turístico departamental; Silvia Martin, de Rawson, con pastelería de identidad sanjuanina; y Sabrina Chicón, de Rivadavia, con una aplicación para alertar y prevenir problemas de salud mental en entornos laborales.

Completan la lista Alejandra Velázquez, de San Martín, con panificación artesanal y distribución comercial; Carla Mabel Bonilla, de Santa Lucía, con innovación natural y producción apícola; María José Leiva Díaz, de Sarmiento, con turismo rural y experiencias con animales de granja; María Montaña, de Ullum, con panificación artesanal; Mariana Isabel Aguilera, de Valle Fértil, con turismo activo y cultural; Micaela Saldaña, de 25 de Mayo, con infusiones en formato de disco; y Silvia Alejandra Atencio Ledesma, de Zonda, con confección de bolsas, bolsos y accesorios. La continuidad del certamen quedará marcada por la etapa de formación y por la evaluación de los proyectos en las instancias siguientes.