El Comité de Prevención y Emergencia (COPRE) avanza en la coordinación de medidas ante posibles contingencias hídricas en San Juan. El organismo trabaja en la difusión de información preventiva para la población y en la articulación con los municipios de la provincia.

Coordinación institucional Rodolfo Colombo, vocero del COPRE, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la función del comité es acompañar y complementar el trabajo de los gobiernos municipales cuando se produce una emergencia. Según detalló, su activación depende de una decisión del gobernador o del secretario de la Gobernación. Mientras tanto, el organismo coordina tareas previas junto con distintas áreas del Gobierno provincial.

Colombo destacó en ese marco los trabajos que viene realizando Hidráulica en distintos sectores de la provincia, con intervenciones destinadas a reforzar las defensas ante eventuales crecidas. Como ejemplo, mencionó las tareas en Pampa del Indio, en Barrial, Calingasta, donde se extendió la defensa del barrio Matadero. “Antes la barrera de defensa estaba al lado del barrio, ahora está más de un kilómetro”, señaló, al describir obras orientadas a mejorar la protección de la zona.

Mochila de emergencia Entre las próximas acciones de prevención, el vocero adelantó que se difundirá información oficial sobre cómo preparar una mochila o bolso de emergencia para cada familia. La iniciativa busca que los vecinos tengan reunidos elementos esenciales ante una eventual evacuación. “Primero que toda la familia tiene que saber dónde va a estar ese bolso”, remarcó Colombo. Entre los elementos recomendados mencionó una linterna, una vela, documentos, algo de dinero en efectivo, un botiquín de primeros auxilios y copias de las llaves de la casa y de los vehículos, en caso de tenerlos.

También aconsejó incluir ropa y abrigo suficientes. En las familias con niños, sugirió sumar útiles de estudio, libros o juegos didácticos para que puedan contar con alternativas de entretenimiento durante una situación de emergencia. Colombo indicó que las recomendaciones se comunicarán tanto desde el Gobierno provincial como a través de los municipios, y señaló que ya se habló con los coordinadores de prensa de las distintas comunas para sostener la difusión.

Protocolo y control oficial El vocero también hizo hincapié en la importancia de consultar fuentes oficiales frente a novedades vinculadas con la emergencia hídrica. “Toda información que tenga que ver con la emergencia hídrica va a ser de la Dirección de Protección Civil”, afirmó. Además, pidió que cualquier vecino que detecte una situación que le llame la atención en algún punto de la provincia se comunique con el 911 para dar aviso. En cuanto al protocolo de actuación, Colombo confirmó que el documento ya está terminado y atraviesa una instancia de revisión en los distintos ministerios.

Seguimiento climático Según estimó, el protocolo podría darse a conocer la próxima semana y luego coordinarse con los municipios. En paralelo, el organismo sigue bajo análisis la evolución de las condiciones climáticas y su posible impacto en la provincia. Colombo explicó que el tema se evalúa semanalmente y recordó un encuentro académico y científico realizado en la Facultad de Ciencias Exactas, donde especialistas analizaron el escenario regional.

El funcionario sostuvo que los períodos prolongados de sequía de las últimas dos décadas hicieron que las condiciones actuales representen un desafío particular para San Juan y otras zonas de la región. También mencionó las situaciones que atraviesan Chile y distintas provincias argentinas, como las del Litoral. Una de las principales inquietudes está relacionada con la cantidad de nieve acumulada en la cordillera y la demora en el inicio del deshielo. “Hoy está nevando todavía en nuestra cordillera y no ha empezado el deshielo, que en esta época ya tendría que haber empezado”, explicó. Colombo advirtió que, si el deshielo se produce de manera repentina, podría generar complicaciones y un eventual desborde por acumulación natural de agua en la alta montaña.