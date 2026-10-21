La instancia departamental de Emprendedora del Sol 2026 en Jáchal definió como ganadora a Eloísa Castro, titular del Proyecto N.º 12, quien recibió un aporte de $2.300.000 para fortalecer su emprendimiento. La actividad integra el cronograma oficial de la Fiesta Nacional del Sol y se desarrolló bajo el lema “Mujeres que hacen San Juan”, orientado a reconocer y visibilizar el trabajo de mujeres emprendedoras de la provincia.

La evaluación se realizó en la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Jáchal, donde fueron presentadas 12 iniciativas productivas de emprendedoras de distintos rubros. En la selección participaron el secretario de Gobierno, Juan Pablo Dara; el coordinador de Cultura, Luis Capdevila; Alfredo Aciar, secretario de coordinación para el desarrollo productivo de San Juan; y funcionarios del Ejecutivo municipal. La instancia permitió ordenar las propuestas según criterios de evaluación definidos por el jurado, aunque el texto difundido no detalla esos parámetros.

Proyecto ganador

El proyecto elegido fue “Miga Mía”, un emprendimiento jachallero dedicado a la elaboración artesanal de budines caseros, donas y waffles dulces y salados. Según la información oficial, la propuesta combina recetas tradicionales con sabores innovadores y materias primas seleccionadas. Con ese resultado, Eloísa Castro quedó como representante de Jáchal para la instancia provincial de Emprendedora del Sol 2026.

Segundo puesto y suplente

El segundo lugar correspondió al Proyecto N.º 8, presentado por Carina Marconi, que recibió un aporte económico de $1.700.000. En tanto, el Proyecto N.º 10, perteneciente a María Sonia Bravo, fue seleccionado como proyecto suplente. La distribución de aportes muestra que la convocatoria no solo distingue una ganadora, sino que también asigna recursos a otras iniciativas que quedaron bien posicionadas en la evaluación departamental.

La Municipalidad de Jáchal sostuvo que la convocatoria promueve el emprendedurismo, la autonomía económica y el desarrollo local. También señaló que busca poner en valor el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de las mujeres jachalleras. La próxima instancia será la etapa provincial, donde Eloísa Castro competirá por el título de Emprendedora del Sol 2026.