El artista sanjuanino se presentó en “Es Mi Sueño” y obtuvo una devolución destacada de Abel Pintos. El intercambio incluyó una mención a una próxima visita del cantante a San Juan.

El sanjuanino Elías Jácamo se presentó en el programa “Es Mi Sueño”, emitido por El Trece, y recibió una devolución pública de Abel Pintos que lo emocionó al aire. La intervención tuvo alcance nacional y volvió a ubicar a un artista de Rawson en una pantalla abierta de cobertura federal.

Tras la actuación, Abel Pintos destacó la interpretación del cantante y señaló: “Fue muy emocionante. Sos muy bueno interpretando, Elías. Además de que tenés una voz muy bonita, me gustó mucho tu manera de interpretar, de agarrarte de alguna manera a palabras para dar intención, para poner acentos. Fue precioso”. La respuesta de Jácamo fue inmediata y dejó en claro el impacto del momento: “No puedo creer que me esté hablando Abel Pintos”.

El intercambio incluyó además una referencia directa a San Juan. Jácamo saludó a los sanjuaninos y Pintos respondió: “Pronto voy a San Juan, así que les mando un beso especial”. Según el texto difundido, la visita del cantante a la provincia está prevista para el 4 de diciembre, cuando se presente en el Estadio Aldo Cantoni en el marco del Buenaventura Tour 2026.





Formación y recorrido Detrás de esa exposición televisiva, el material consignó una trayectoria iniciada en la infancia. Elías Víctor Jácamo, nacido en 2000, es oriundo del Barrio La Estación, en Rawson, y comenzó su vínculo con la música a los 12 años en el taller de música tropical de la Municipalidad de Rawson. Allí aprendió a manejar distintos instrumentos y trabajó sobre su voz, antes de participar en fiestas departamentales y escenarios provinciales.

Proyección artística Su recorrido incluyó los Juegos Culturales Evita entre 2012 y 2016, instancia en la que se impuso a nivel departamental y viajó a Mar del Plata. En 2018 integró Revelación Música para la Fiesta Nacional del Sol y luego pasó por “Canta conmigo ahora”, el reality conducido por Marcelo Tinelli, donde cumplió el objetivo de compartir escenario con Cristian Castro. Actualmente reside en Uruguay, donde formó su propia banda, presentó “Una de esas” y, según el material original, esa canción superó las 50 mil reproducciones. El próximo dato a seguir es la fecha anunciada para la presentación de Abel Pintos en el Aldo Cantoni.