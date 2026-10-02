A más de cuatro meses del choque en Santa Lucía, permanece en el Hospital Rawson con secuelas severas. La familia busca una clínica especializada o una internación domiciliaria.

A más de 4 meses del siniestro vial que sufrió Elián Yoel Cruz Campillay, de 21 años, el joven continúa internado en el Hospital Dr. Guillermo Rawson con secuelas neurológicas y la necesidad de iniciar una rehabilitación especializada. La familia señaló que su evolución sigue siendo delicada y que evalúa alternativas de atención para continuar el tratamiento.

El hecho ocurrió cerca de las 23:41 del jueves 28 de mayo, sobre calle Roque Sáenz Peña, pasando Colón, en Santa Lucía. Según la investigación mencionada en la nota original, Cruz perdió el control de su Motomel Blitz 110cc y chocó contra un árbol. Ese antecedente explica la gravedad del cuadro clínico que derivó en internación y seguimiento hospitalario prolongado.

Cuadro clínico En diálogo con TELESOL DIARIO, su hermana, Yuliana Cruz, relató que ingresó por urgencias y que sufrió “dos paros respiratorios” en la ambulancia y en urgencia. También indicó que fue operado a las 12 del mediodía del viernes y que luego quedó en Terapia Intensiva. Desde entonces permaneció bajo cuidados estrictos por un traumatismo encefalocraneano (TEC) severo, es decir, una lesión grave en la cabeza y el cerebro.

La familiar agregó que durante parte de la recuperación estuvo en coma inducido y que actualmente ya no requiere asistencia de oxígeno. Sin embargo, todavía presenta dificultades para reaccionar ante determinados estímulos. “Su estado clínico está bien, solo que su cabeza está mal. Necesita una clínica de rehabilitación. Nos derivaron a neurología”, sostuvo. También precisó que hace aproximadamente dos meses permanece en el área de Clínica Médica.

Derivación pendiente En los últimos días, además, debió recibir atención odontológica por una infección. De acuerdo con lo informado por Yuliana Cruz, después presentó una hemorragia y actualmente está anémico, por lo que recibió una transfusión de sangre y tratamiento con hierro. En ese contexto, la familia busca concretar una derivación a una clínica especializada en rehabilitación o, en su defecto, evaluar una internación domiciliaria, según la recomendación médica que mencionó.

La hermana también señaló que Elián está despierto, pero no puede hablar y llora cuando lo ven. Agregó que puede mover los pies y las manos, aunque necesita estímulos para responder. “Hace cuatro meses está internado”, dijo. Como dato de contexto, la familia remarcó que el joven trabajaba y que no habría tenido alcohol en el cuerpo al momento del siniestro, aunque ese punto surge de su testimonio y no de una confirmación independiente en el material original.