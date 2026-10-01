El aviso rige para la tarde de este viernes en San Juan. Se esperan ráfagas de más de 60 km/h y baja visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este viernes en San Juan, con afectación principal en distintos departamentos del Gran San Juan y zonas cercanas.

El aviso alcanza a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. La advertencia importa porque el fenómeno puede alterar la circulación, la actividad al aire libre y las condiciones de seguridad vial.

Según el organismo, en las áreas bajo alerta se prevén vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Ese comportamiento es consistente con episodios de Zonda, que combinan viento seco, baja humedad y cambios bruscos en el ambiente.

En ese contexto, el SMN señaló que puede registrarse reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas.

Condiciones previstas

La presencia del Zonda también puede generar una marcada sequedad, un factor que suele agravar la exposición en rutas, áreas urbanas y espacios abiertos. Para San Juan, el pronóstico oficial anticipa una máxima de 32 grados para este viernes.

La combinación de viento y calor obliga a seguir la evolución del aviso durante la tarde, especialmente en los departamentos incluidos en la zona de cobertura.

Evolución del pronóstico

El descenso de la temperatura llegaría durante el sábado, cuando la máxima se ubicaría en torno a los 26 grados, de acuerdo con la previsión difundida. El dato relevante para las próximas horas es la vigencia del alerta y la posibilidad de ráfagas intensas en el área metropolitana y sectores aledaños.

En ese marco, el seguimiento de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional resulta central para anticipar cambios en la intensidad del fenómeno.