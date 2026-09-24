Fútbol, básquet y patín cancelaron sus programaciones de este jueves 24 de septiembre en San Juan. Otras asociaciones podrían adherir durante el día.

El viento Zonda volvió a condicionar la actividad en San Juan y este jueves 24 de septiembre tres federaciones provinciales resolvieron suspender toda su programación deportiva por las condiciones climáticas. La medida alcanza a competencias y entrenamientos previstos para la jornada.

La decisión fue adoptada al mediodía por la Liga Sanjuanina de Fútbol, la Federación de Básquetbol de San Juan y la Federación Sanjuanina de Patín. Según lo informado por esas entidades, la suspensión se tomó como una medida preventiva frente al escenario meteorológico.

Con esa resolución quedaron sin efecto los partidos y actividades que las tres instituciones tenían programados para hoy. Las federaciones indicaron además que la situación permanece abierta y que, si otras asociaciones deportivas resuelven adherir en las próximas horas, la información será comunicada durante el día.

Antecedente inmediato El impacto del Zonda ya había alcanzado a otras actividades en la provincia. El miércoles 23 de septiembre, el Ministerio de Educación suspendió las clases en Iglesia, Calingasta y Jáchal tras las advertencias de Protección Civil, y este jueves la medida se extendió a toda la provincia.

La evolución del clima seguirá siendo la variable a observar durante la jornada, porque de esa definición dependerán nuevas suspensiones o eventuales reprogramaciones en el calendario deportivo provincial.