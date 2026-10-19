La Selección argentina masculina senior de hockey sobre patines despegó de Aeroparque a las 14:06. Su arribo a Las Chacritas está previsto para las 16:07.

La espera para recibir a los subcampeones del mundo en San Juan se extendió por una nueva demora del vuelo que traslada a la Selección argentina masculina senior de hockey sobre patines, aunque finalmente la aeronave despegó desde Buenos Aires y ya está en viaje hacia la provincia.

Según la última actualización oficial, el vuelo AR1446 de Aerolíneas Argentinas partió desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 14:06. Con ese horario, el arribo al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas, está previsto para las 16:07 de este lunes.

El regreso se produce después de la actuación del plantel en el Mundial de hockey sobre patines disputado en Paraguay, donde llegó a la final y terminó como subcampeón tras perder ante Francia por penales. Con ese resultado, Argentina quedó a un paso de su séptima corona mundial.

La llegada a San Juan concentra la expectativa de los hinchas, que podrán acercarse al aeropuerto para recibir al plantel después de la campaña internacional. El seguimiento del vuelo puede hacerse en vivo a través de FlightAware, en el enlace informado para la aeronave ARG1446.